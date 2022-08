Slik fikk hun boligdrømmen oppfylt

Forrige uke ble ferske tall for de norske boligprisene i juli presentert. Fasiten viste at boligprisene sank med 1,6 prosent i løpet av sommermåneden.

Men prisnedgang til tross, er det fortsatt krevende for mange førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet.

– Systemet er ikke det beste for å hjelpe folk inn på boligmarkedet, sier Sara Røddesnes fra Trondheim.

Leie til eie

For henne ble løsningen å bli boligeier gjennom ordningen «leie til eie». Med denne ordningen får unge boligkjøpere muligheten til å leie en leilighet i tre til fem år, men kan hele tiden velge å kjøpe boligen til den opprinnelige prisen.

Røddesnes startet sin leieperiode for fem år siden, og kjøpte boligen i fjor.

– Jeg hadde ikke hatt mulighet til å kjøpe bolig enda om det ikke var for den. Ordningen har definitivt hjulpet meg å komme inn på boligmarkedet.

Hun kjenner mange andre som kunne tenkt seg samme løsning, men sier at dagens tilbud ikke er stort nok.

TRONDHEIM: Til tross for at boligprisene sank i juli, kan det fortsatt være vanskelig for mange førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Et godt alternativ

Administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen, mener «leie til eie»-ordningen er et godt alternativ for dem som har inntekt og jobb, men manglende egenkapital.

Han mener det bør legges til rette for flere slike boliger framover.

– For det første bør det bygges mer generelt. Men så bør også skattereglene og lovverket tilpasses slik at det er mulig å bygge flere «leie til eie»-boliger enn det er i dagens lovverk.

GODT ALTERNATIV: Det mener Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. Foto: Heiko Junge/NTB

– Stort sett lønnsomt

Administrerende direktør for Eiendom Norge, Henning Lauridsen, sier at de aller helst skulle ønske at flere hadde kommet inn på boligmarkedet direkte, men at denne typen ordninger kan være bra for å hjelpe flere til å klare det.

– Det finnes mange ordninger som skal hjelpe folk å komme seg inn på markedet. Det er stort sett lønnsomt å bli boligeier så tidlig som mulig.

STØTTER ORDNINGEN: Henning Lauridsen, administrerende direktør for Eiendom Norge. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Vil ha lavere terskel

Høyre-leder Erna Solberg mener ordningen kan være fornuftig.

– Skal vi sørge for at alle kan være med på drømmen om å eie sin egen bolig, må vi ha en noe lettere terskel inn. Derfor mener vi at kommuner må kunne si at i ethvert boligprosjekt skal en viss andel av boligene være «leie til eie»-prosjekter, sier Solberg til TV 2.

Likevel mener hun at regulering av boligtomter er et langt viktigere grep.

– Det viktigste vi gjør er å bygge nok boliger. De store kommunene må få ned saksbehandlingstiden, komme raskere i gang med å bygge ut tomter. Vi må sørge for at boligbyggingen går oppover i Norge. Det tar for lang tid.