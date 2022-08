Fotballryktene: – Chelsea i samtaler med de Jong

Chelsea har allerede sikret seg Raheem Sterling og Kalidou Koulibaly i sommerens overgangsvindu. Nå er de i full gang med tre nye signeringer.

Sommerens store overgangssaga ser ut til å ha tatt en ny vending. The Athletic melder at Chelsea er i konkrete samtaler med Manchester United-aktuelle Frenkie de Jong.

London-klubben skal være optimistiske over å få en overgang i land.

The Athletic skriver i tillegg at Brighton har mottatt et bud fra Chelsea for Marc Cucurella. Det skal være på drøyt 600 millioner kroner.

Tirsdag ettermiddag bekreftet også blåtrøyene at de hadde kommet til enighet med Aston Villa om stortalentet Carney Chukwuemeka. Overgangen koster Chelsea over 200 millioner kroner.

Cristiano Ronaldos fremtid i Manchester er fortsatt et usikkerhetsmoment dager før serieåpningen. The Sun skriver at portugiseren vil holdes ute av startelleveren i helgens seriestart.

I Barcelona har det også kommet inn mange ny ansikt denne sommeren. Ifølge Daily Mail gjør det at Memphis Depay ser seg om etter en ny klubb.

Tottenham, Juventus og Newcastle skal alle være aktuelle landingsplasser for nederlenderen.

Arsenal skal ønske seg Youri Tielemans inn dørene på Emirates Stadium.

The Sun hevder at London-klubben er enige med Leicester-spilleren om de personlige betingelsene for en overgang.

Marca skriver at Georginio Wijnaldum forlater PSG etter kun én sesong. Han ser ut til å fortsette karrieren i José Mourinhos Roma.

Flere tidligere Premier League-profiler har byttet klubb de siste dagene. Aaron Ramsey har forlatt Juventus til fordel for Nice, mens Cesc Fabregas fortsetter karrieren i Serie B-klubben Como.