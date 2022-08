Dette er årets Farmen-deltakere

Det populære TV 2-programmet Farmen er denne høsten klare med 14 nye og spente deltakere. På Li gård i Stange kommune skal de leve slik man gjorde for 100 år siden. Etter ti uker kan kun én av dem smykke seg med tittelen, vinneren av Farmen 2022.

Dette blir den første sesongen hvor Niklas Silseth Baarli (33) skal være programleder for Farmen. 33-åringen skapte mange overskrifter, da han selv var med i Farmen kjendis. Nå håper han TV-seerne vet at han går inn i en helt annen rolle.

– Min oppgave som programleder er å lose deltakerne trygt igjennom programmet, og å få deres opplevelser til å komme frem og skinne, sa Baarli til TV 2 tidligere i sommer.

TV 2 møtte deltakerne før de dro inn på gården. Se hvordan de har forberedt seg i videoen under.

Dette er årets deltakere:

Einar

Einar Lund

Alder: 21

Fra: Jordet, Trysil

Yrke: Bonde

Sivilstatus: Singel

Som 20-åring kjøpte gladgutten Einar Lund seg gård i Trysil. Drømmen er å kunne leve av gården og dyrene, men før den tid skal han bruke det enorme konkurranseinstinktet sitt til å vinne Farmen.

Den verdifulle erfaringen ønsker han å være åpen om blant de andre deltakerne.

– Hvis jeg ikke sier at jeg driver med dyr, så er jeg ganske langt unna å være meg selv. Jeg må si at jeg er bonde og har noen dyr, men jeg er ikke noe farlig bonde, jeg. Jeg er ingen konkurrent, men jeg kan håndtere dyrene. Jeg må bare si det, og se hva de synes. Jeg ser ikke veldig farlig ut.

Hanne Mathea

Hanne Mathea Friis

Alder: 22

Fra: Jøa utenfor Trøndelag

Yrke: Danser

Sivilstatus: Singel

Det er ingen tvil: Hanne Mathea Friis skal vinne Farmen. Danseren fra Trøndelag ønsker å teste grensene sine, i håp om at det skal ta henne til seier.

Friis, som til vanlig har base i Oslo, ser ingen annen utvei enn å leve på Li gård i mange uker av én spesiell grunn.

– Jeg må være der i elleve uker, for ryker jeg første uka så er jeg hjemløs – i tillegg til å ha røket første uka. Jeg sa opp leiligheten, flytta alle sakene til bestemor i Slemmestad, og dro til Trøndelag og var hos mamma og pappa før Farmen. Jeg har ikke noe plass å bo egentlig. Hvordan jeg løser det økonomisk? Det er veldig enkelt det. Jeg har ingen utgifter, så det går veldig bra, sier hun og ler.

Bente

Bente Rabba

Alder: 54

Fra: Røldal

Yrke: Terapeut og coach

Sivilstatus: I et forhold

Da Bente Rabba meldte seg på Farmen og fikk tilbud om å være med, kjente hun på en skrekkblandet fryd. Nå skal hun gripe sjansen, og ser frem til opplevelsen.

Som terapeut har hun lett for å se om noen har det vanskelig, og lytter gjerne dersom noen ønsker å dele med henne.

– Men jeg er også litt brutalt ærlig, altfor ærlig og direkte. Det går an å lese meg som en åpen bok, så jeg tror det er lurt å være litt dempet. Da kan det hende jeg får være der, for jeg er litt hyggelig også. Ikke bare skummel, sier hun og flirer.

I bagasjen har hun også kokkeutdannelse, i tillegg til at hun er oppvokst på en liten fjellgård i Røldal. Erfaringene skal hun derimot ikke utbrodere for mye, men heller la det skinne gjennom underveis i oppholdet.

Lasse

Lasse Fredheim

Alder. 26

Fra: Haugesund

Yrke: Kommunikasjonsrådgiver

Sivilstatus: Singel

Den livlige haugesunderen Lasse Fredheim har lagt en plan for å unngå sin største frykt, når han nå skal være med på Farmen.

– Jeg har dødsangst for å ryke ut første uka og bli førstekjempe. Mitt store mål er ikke å bli storbonde, men å bli hjelper i uke én. Da kan jeg stå i en spagat – en fot i storbondehuset, og en fot blant de menige i det vanlige huset. Så slipper jeg å bli valgt ut første uka. Da kommer jeg til uke to, og da vet jeg at mamma, pappa, og alle kompisene mine blir stolte av meg hvis jeg overlever. Det er planen min – jeg skal bli årets hjelper på Farmen.

Fredheim mener hans største styrke er at han ikke har gårdserfaring. Derfor vil ikke de andre deltakerne se på han som en konkurrent, og få la han bli.

– Jeg har en grei allmennkunnskap, så jeg tror nok jeg skal klare å manøvrere meg frem i det sosiale spillet. Med mindre folk blir dritlei kjeften min og hater han med munndiare. Det kan skje. Kompisene mine, og mamma og pappa har sagt til meg: Ikke vær en annen versjon av deg selv, Lasse, men vær en litt mindre versjon av deg selv. Første uka skal jeg prøve å være 70 prosent Lasse, og 30 prosent stum. Får se om det funker.

Dan-Håvard

Dan-Håvard Johnsen

Alder: 54

Fra: Lyngseidet

Yrke: Ordfører

Sivilstatus: Gift

Ordføreren fra nord, Dan-Håvard Johnsen, har fått streng beskjed av kona: Han kan være med på Farmen under forutsetningen av at han legger bort ordførerrollen. Det skal han forsøke å etterleve, men ønsker å dra én fordel ut av rollen.

– Jeg skal jo spille på det i det første storbondevalget. Jeg skal ikke ta for hardt i, men jeg vil jo gå for å bli storbonde først, og ser på det som et naturlig valg. Vi får en rolig start med en helt ufarlig konkurrent. Det må jo være greit. Jeg vil være helt ufarlig sammenlagt. Jeg skal være den som bare glir igjennom på sjarmen, så langt det lar seg gjøre. Min livserfaring, ikke bare fra politikken, men idretten og alt vil nok gi meg en del fordeler i dette. Jeg har levd et langt liv og opplevd veldig mye, sier han.

Som liten har han vært med på diverse gårdsarbeid, og er klar over de ulike oppgavene som følger med.

– Jeg har vær borti det her, og vet litt hva det går ut på. Jeg har stor omsorg for dyr, men vet også at dyr må og skal spises når den tid kommer.

Ivana

Ivana Miric

Alder: 28

Fra: Sandefjord

Yrke: Account manager

Sivilstatus: Singel

Ivana Miric har satt seg to klare mål før hun drar 100 år tilbake i tid.

– Det er å vinne. Også er det å sørge for at det ikke skjer noe slakt inne på gården.

Selv er hun vegetarianer, og ønsker å ta vare på dyrene så godt som mulig. Dersom situasjonen derimot skulle oppstå, har hun en viss tanke om hvordan hun vil reagere.

– Når jeg tenker på det nå, så blir jeg veldig lei meg. Det kommer til å være et hav av følelser – jeg kommer til å bli lei meg og sint fordi jeg ikke blir forstått eller hørt. Jeg tror, for å få frem et poeng, så må jeg beholde roen og kommunisere det på en bra måte. Hvis jeg blir sur eller begynner å skrike, er det ingen som vil høre. Det kan man ikke alltid styre heller. Ofte når man blir sur nok, så begynner man å grine. Så det er stor fare for det.

Dagny

Dagny Vartdal

Alder: 50

Fra: Hareid

Yrke: Begravelsesagent

Sivilstatus: Gift

Den sterke og treningsglade sunnmøringen Dagny Vartdal hadde i utgangspunktet meldt seg på fordi en av sønnene hennes hadde sendt inn en søknad. Sønnen måtte bli igjen hjemme, mens 50-åringen nådde nåløyet. Nå er hun klar for å bite fra seg på gården.

Hun tror familien vil beskrive henne som streng og bestemt, men rettferdig. Det er dog ikke slik hun vil opptre på Farmen.

– Jeg har en ganske mild framtoning tror jeg, og jeg er veldig glad i mennesker og se mennesker. Jeg ser for meg hvis noen er lei seg, er jeg den som reiser meg og går etter for å være nær når noen har det tungt. Jeg er veldig glad i litt nerdete personer. Hvis noen er litt «bygdisnerd», så synes jeg det er veldig kjekt. Jeg synes det er flott at vi er forskjellige.

Benjamin

Benjamin Lien

Alder: 32

Fra: Robertsfoss

Yrke: Assistent på sykehjem og selvstendig næringsdrivende

Sivilstatus: Gift

Benjamin Lien glemmer aldri da han så Gaute Grøtta Grav (43) vinne den aller første sesongen av Farmen. 43-åringen syr, strikker, hekler og driver med nålbinding. Som håndverker tror han at hans egenskaper og evner vil passe veldig godt inn på Farmen.

– Målet mitt er å kunne bidra med masse kunnskap til gjengen, og å vise Norge at det fortsatt finnes gode håndverkere som driver på med gamle ting.

Før han forlot 2022 fikk han klar beskjed av ektemannen om at han ikke får komme hjem før to ting er i boks.

– Det er to ting som skje før jeg kan få lov til å komme hjem, og det ene er at jeg går ned i vekt og kan passe i bunaden igjen, for jeg vil ikke kjøpe ny. Og det andre er at jeg må vinne hele driten. Så de to tingene må på plass, sier han og ler.

Andrea Marie

Andrea Marie Rosli

Alder: 24

Fra: Oslo

Yrke: Student

Sivilstatus: Singel

Andrea Marie Rosli hadde ingen planer om å være med på den 18. sesongen av Farmen. Rosli ønsket å være med året før, men på grunn av studier og jobb måtte hun takke nei. Da telefonen ringte og hun fikk tilbudet på ny, grep hun sjansen. Nå er studier og jobb i London satt på pause, til fordel for havregrøt og hardt arbeid anno 1922.

– Jeg synes det er veldig gøy å lære nye ting, spesielt spesielle ting som ikke så mange andre kan. Jeg har lyst til å holde meg der inne så lenge som mulig. Det sier jeg nå, jeg har jo dusja og tatt på meg deodorant i dag. Neste uke kan det hende jeg vil hjem. Jeg skal hvert fall stå i det så lenge jeg kan, sier hun.

24-åringen anser det som både en fordel og ulempe at hun er 1.80 høy og sterk. I senere år har hun nemlig konkurrert i fitness og trener aktivt styrke.

– Jeg kan bli sett på som en konkurrent, men samtidig kan jeg hjelpe til med mye hardt arbeid. Jeg tror egentlig det er tosidet, mener hun.

Erlend

Erlend Indregaard

Alder: 53

Fra: Kristiansund

Yrke: Pastor

Sivilstatus: Gift

Erlend Indregaard fikk god hjelp da hans kone Annika og hans gode og rutinerte Farmen kjendis-venn, Vebjørn Selbekk (53), meldte han på. Med noen gode råd i bagasjen gleder han seg til å vende snuten mot Li gård.

– Vebjørn har sagt, kanskje noe som i utgangspunktet ikke er så naturlig for meg, at jeg bør ligge lavt. Hvert fall til å begynne med, så jeg skal prøve på det. Ellers så kommer jeg jo med den jeg er. Det er derfor Vebjørn og Annika ville sende meg inn også. Det er fordi de sikkert liker den jeg er. Hvis jeg kan få lov til å være meg selv, så tror jeg det blir fint, sier han.

Med godt humør og litt galskap håper han å bli et godt tilskudd til gruppa. Som pastor er også troen hans viktig å ta med seg inn på gården.

– Troa mi er jo en veldig sentral og naturlig hverdagsdel av livet mitt. Den har jeg alltid med meg. Jeg er nok veldig lite pushy når det gjelder troa mi, men det oppstår alltid gode samtaler rundt det, og det tror jeg kan bli fint inne på gården også.

Hashar

Hashar Aziz

Alder: 34

Fra: Kongsberg

Yrke: Politi

Sivilstatus: Singel

Hashar Aziz er blodfan av Farmen, noe flere av kollegaene hans i politiet gradvis har oppdaget. Derfor meldte de han på det populære TV 2-programmet. Målet hans er å vinne, og taktikken har han klar.

– Taktikken inne på gården er å skape god stemning og samhold i gruppa – og fyre opp under god arbeidsmoral og fellesskapsfølelse. Så kan det hende det blir noe spill etter hvert når muligheten byr seg, eller når man ser at tiden begynner å renne litt ut. Da må man kanskje knipe litt til, for det er jo et spill, sier han.

Arbeidsmoral står høyt i kurs hos Aziz. Derfor er det én type mennesker han ikke kommer like godt overens med.

– Det vil jo kanskje var nei-mennesker. Mennesker som er giddalause, som egentlig bare rakker ned på andre for å hevde seg selv. Det er noe som byr meg litt imot. Det byr også veldig imot den joviale typen jeg ønsker å være, og prøver å være. Så da vil jeg nok få litt avsmak og si ifra, tenker jeg.

Henrik

Henrik Eijsink

Alder: 26

Fra: Ås

Yrke: Softwareutvikler

Sivilstatus: Singel

Henrik Eijsink håper han kan dyrke sine håndverker-hobbyer mer på Farmen, enn hva han får tid til i hverdagen.

– Jeg har egen symaskin og kan sy og slike ting. Jeg er veldig glad i å sy, men jeg gjør det altfor sjeldent for jeg har mye annet å drive med. Jeg skal ikke prøve å skjule det, men jeg skal heller ikke flagge det veldig høyt, så det kan jo hende at det kommer som en liten overraskelse etter hvert. Jeg vet ikke helt hvor god jeg er heller, så vi får se hvor nyttig det blir. Men jeg tror nok at på håndverk og matlaging og sånn, så er jeg kanskje bedre enn det mange tipper av en 26 år gammel mann, forteller han.

I løpet av oppholdet håper også 26-åringen at han kan kurere en frykt han har.

– Jeg er ganske ukomfortabel med dyr. Jeg håper at jeg skal lære meg å bli litt mer komfortabel rundt dem. Hvis jeg for eksempel er på besøk hos noen som har en hund, er jeg ofte veldig ukomfortabel i starten. Men hvis jeg er der noen timer myknes jeg sakte, men sikkert litt opp. Jeg håper at nå, når det blir litt mer enn bare en ettermiddag eller kveld, så kanskje jeg faktisk kan bli kurerte. At jeg skal bli komfortabel etter hvert.

Stine

Stine Engen

Alder: 42

Fra: Asker

Yrke: Hotelldirektør

Sivilstatus: Gift

Hotelldirektør Stine Engen hadde ikke lyst til å være med på Farmen. Hun trives veldig godt med Jensen-madrassen sin, oppvaskmaskin, Netflix, rødvin og venner – det gode liv som hun selv beskriver det.

Hennes 15 år gammel sønn hadde derimot en annen plan, og meldte til slutt på mamma. I løpet av prosessen ble 42-åringen heltent på ideen.

– Jeg tror egentlig ikke han hadde troen på at jeg skulle gå videre, men vi har hatt familieråd, og de heier på meg. Denne sjansen her skal jeg bare gripe.

Engen er svært tett med familien sin. Derfor blir det ekstra vanskelig å være borte fra dem, når hun skal kjempe om å dra seieren i land.

– Jeg tror det blir så spennende. Jeg har en romantisk ide hvor vi skal kose oss på en gård, være sammen med dyrene, gå barbent i gresset, vi skal bade litt. Det skal bare være fint vær, ikke noe slitsomt – bare fryd og gammen. Så vet jeg innerst inne at det er jo det bare ljug, for det kommer til å bli hardt arbeid, sikkert konflikter, lange dager og savn etter familien. Jeg tenker at det er også en del av opplevelsen. Det blir veldig, veldig vanskelig å være borte fra dem.

Maymona

Maymona Mohamed

Alder: 26

Fra: Somalia/Oslo

Yrke: Daglig leder i butikk

Sivilstatus: Singel

Maymona Mohamed ønsker å utfordre seg selv, og finne tilbake den sterke kvinnen hun er. Den siste tiden innrømmer hun at latskapen har tatt overhånd.

– I det siste har jeg begynt å leve som en litt lat person. Jeg vil bli kvitt den delen. Målet mitt er å bringe frem den sterke kvinnen jeg vet jeg er, som har gått bort på grunn av Foodora og Uber, sier hun og ler.

Selv om kjøkkenet ikke har blitt flittig brukt den siste tiden, kan hun lage mat. Nå forbereder hun seg på Farmen-kostholdet, for det er nemlig én ting hun ikke spiser.

– Jeg tåler ikke havregrøt, men jeg kommer til å leve på poteter. Det prøver jeg å gjøre meg klar for.

Farmen starter på TV 2 og TV 2 Play tirsdag 6. september.