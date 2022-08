Anne B. Ragde røper detaljer om reality-deltakelse

Anne B. Ragde (64) er en av 20 kjendis-deltakere i TV 2s nye storsatsing, Forræder. At forfatteren sa ja til å bli med, var ingen selvfølge. Dette er første gangen hun deltar i reality. Nå forteller hun hvorfor.

– Jeg syntes det virket originalt, sprelsk og intelligent, så jeg sa ja, forklarer Ragde til TV 2.

Selv om konseptet virket spennende, er begrunnelsen for at hun ikke har deltatt i andre realityprogrammer en helt annen.

REALITY: Forfatteren Anne B. Ragde (64) deltar i sin første reality. Foto: Forræder / Sindre Scavenius

En perfekt spiller

Forræder fungerer som et psykologisk spill, og kjendis-deltakerne har rollen som spillere.

Mads Hansen (38) er «spillmester» og programleder.

– Det var skikkelig gøy at hun sa ja til å delta. Vi hadde et mål om å få med profilerte deltakere som ikke hadde mye erfaring med reality, sier Hansen til TV 2.

SPILLERE: Deltakerne i Forræder består av 20 kjente fjes. Foto: Forræder / Sindre Scavenius

Han peker ut Ragde som en «perfekt spiller», og mener at det er en sammenheng mellom forfatteren og spillet.

SPILLMESTER: Mads Andre Hansen (38) er «spillmester» og programleder i TV 2s nye storsatsing, Forræder. Foto: Forræder / Sindre Scavenius

– Forræder er et spill som består av gåter og mysterier. Anne B. Ragde er jo en kjent og kjær krimforfatter, derfor er hun en perfekt spiller.

Selv syntes hun konseptet fristet, men den ferske reality-deltakeren så på særlig to ting som avgjørende for at hun ønsket å delta.

Sted og tid

Forræder er spilt inn i Anders Jahres majestetiske villa i Sandefjord. Ragde beskriver villaen som «perfekt», og årsaken til at hun ikke har deltatt i andre reality-program, handler nettopp om dette.

– Det var spesielt og særegent, sier hun.

ANKOMMER: Ragde beskriver villaen som «spesiell og særegen». Foto: Forræder / Sindre Scavenius

– Jeg bor i Trondheim, og de fleste reality-opptak foregår i Oslo. Da blir det vanskelig.

En annen viktig faktor er tid.

– Forræder ble spilt inn over en begrenset tidsperiode, slik at jeg bare skulle være hjemmefra i litt over to uker. Alle de andre tilbudene jeg har fått tar mye lenger tid, og blir derfor uaktuelt.

Da både stedet og tiden passet, sa hun ja, og nå har hun kjent på alt som inngår i en reality-produksjon. Dette røper hun flere detaljer om.

– Jeg gledet meg skikkelig, men vi visste jo ingenting på forhånd, sier hun.

Spent stemning

Ragde beskriver at stemningen var spent da deltakerne møttes ved villaen.

– Vi var vel litt usikre, allemann, og kvinner.

SPENT: Deltakerne visste lite da spillet startet. Foto: Forræder / Sindre Scavenius SPILLET STARTER: Mads Hansen i rollen som spillmester. Foto: Forræder / Sindre Scavenius

Hansen forklarer at deltakerne fikk lite informasjon før innspillingen, noe som var bevisst fra produksjonens side.

– De skulle ikke vite så mye. De ante ikke hva de gikk til eller hva som skulle skje. Det eneste de fikk var en bok med spillereglene dagen før spillet begynte.

Uvissheten skulle bidra til at spillerne ble usikre og nysgjerrige på spillet, noe Hansen bekrefter at fungerte. Han beskriver at stemningen fulgte dem hele veien.

FORVENTNINGER: Ragde forteller at hun hadde mange forventninger til konseptet. Foto: Forræder / Sindre Scavenius

Med knapp informasjon og et helt nytt konsept, forteller Ragde at også forventningene var mange.

– Jeg hadde mange tanker og jeg gledet meg skikkelig. Vi var jo alle litt usikre til å begynne med, men alvoret kom raskt over oss, sammen med latteren, pussig nok, forklarer hun.

Fersk reality-deltaker

Hansen synes at forfatteren overrasket.

– Hun ble veldig godt likt i gruppa, også fikk hun et uventet og tett vennskap til en av de andre spillerne.

Selv påpeker hun nettopp dette.

– Jeg har blitt kjent med mange ulike mennesker. Det er alltid gøy å snakke med folk man ellers ikke ville fått snakket med, og siden vi var sammen så lenge hver dag, knyttet vi jo sterke bånd.

KNYTTET BÅND: Ragde forteller at deltakerne i Forræder knyttet steke bånd. Foto: TV 2 / Espen Solli

Hvem den aktuelle spilleren er, får vi ikke vite før programmet starter, men én ting kan spillmesteren røpe.

– Hvis du hadde spurt meg om hvem av spillerne som kom til å bli bestevenner, hadde jeg ikke tippa de to. Det var overraskende, sier Hansen.

Utfordrende

Hansen forteller videre at konseptet bød på ulike utfordringer. Dette bekrefter den ferske reality-deltakeren.

– Alle var veldig tro mot seg selv, vil jeg si. Både på godt og vondt, men jeg vil ikke henge ut noen. Alle gjorde sitt beste for å være med i svingene.

Hun beskriver ulike elementer i spillet som bidro til å skape vanskelige situasjoner.

– Det mest utfordrende var tiden, det var jo forbud mot telefoner så den måtte vi legge igjen. Til å begynne med var vi alle samlet i 14 timer om dagen, det er mange timer der man må snakke sammen!

Selv i utfordrende situasjoner synes Hansen at forfatteren gjorde en god profil.

– Hvis man er nysgjerrig på Anne B. Ragde vil jeg sterkt anbefale å se programmet. Hun er en ordentlig stjerne som leverer skikkelig godt, sier han og fortsetter:

– Jeg anbefaler alle å se på uansett da.

Ragde ser på deltakelsen som noe positivt.

– Jeg elsker spill, og jeg kjørte på for full musikk. Selve opplegget ble utført veldig ryddig og tydelig, noe som gjorde at vi kunne gå på med krum hals.

Mersmak

– Hva kan vi forvente oss av programmet?

– Det meste, vil jeg si. Det er for hele familien. Du som ser på, vet jo mer enn oss som spiller, og det er alltid gøy. Skummelt er det også, og kanskje lærerikt?

Om Ragde vil delta i flere program, det er usikkert.

– Det ga mersmak, men jeg ble jo med fordi det tok kort tid. Hvis det kommer opptak på noe i Trondheim kan jeg kanskje tøye strikken litt lenger!

Forræder-deltakerne blir utfordret

Hvem Ragde knytter bånd med, og hvordan hun er som spiller, det får vi svaret på til høsten.

Forræder kommer på TV 2 og TV 2 Play fredag 9. september.

Den ferske reality-deltakeren forteller at hun ser frem til premieren.

– Jeg storgleder meg til det begynner. Alle forventningene jeg hadde ble rikelig innfridd, avslutter Ragde til TV 2.