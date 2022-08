Onanerte alene i bil – kan bli utvist fra landet

En 26-årig mann har fått problemer etter at han hadde hyggestund i bilen.

UTVISNING: En 26 år gammel nepalsk mann kan risikere å måtte forlate Australia etter at han ble tatt i å onanere i bilen. Foto: Daniel Munoz / Scanpix

En 26-årig nepaler, som kom til Tasmania i 2015, risikerer å bli utvist fra Australia etter at han hadde en intim stund med seg selv en morgen i 2021.

Mannen, som arbeidet som bilbud i Hobart, var tidlig ferdig på jobb for dagen og parkerte bilen i Rosny Park.

Snart kikket han seg rundt for å forsikre seg om at ingen var i nærheten, og begynte å onanere i bilen.

Ble fersket

Kort tid etter kom en tjenestemann bort, og ga beskjed om at 26-åringen ikke kunne stå parkert der han sto. Da tjenestemannen banket på bilbudets vindu, oppdaget han at nepaleren var naken nedentil og ba ham om å forlate stedet, noe 26-åringen gjorde.

Det skriver ABC News.

Etter at mannen ble tatt, ble han tvunget til å gjennomgå en risikovurdering av kriminalomsorgen Community Corrections Tasmania (CCT), for å avdekke hvorvidt han ville gjøre en lignende handling igjen.

Det ble siden funnet at det var en moderat sjanse for at 26-åringen ville finne på å gjøre det samme igjen.

Det betyr at han nå kan bli plassert på listen over sexforbrytere. Dersom han blir det, kan det ende med at han blir utvist fra landet.

– Uetisk

I retten denne uken henviste nepalerens advokat, Dinesh Loganathan, til psykologene Grant Blake og Emma Collina, som hadde tilbakevist CCTs påstander.

Psykologene hadde funnet ut at det var en lav sjanse for at mannen ville komme til å støte noen på nytt etter den intime hendelsen.

Til tross for dette sto CCT på sitt.

Videre mente advokaten at straffen var for streng, at risikovurderingen hadde blitt utført feil, og at den aldri burde ha blitt utført.

– Det er uetisk, uakseptabel oppførsel. Det kan ikke fortsette, sa han.

Rettssaken vil fortsette ved en senere dato.

Australsk utlendingslov er en av de strengeste i den vestlige verden.

Siden landet strammet inn loven i 2014, der utenlandske borgere kunne bli nektet visum dersom de ikke besto en «karaktertest», har 10 000 personer blitt utvist, ifølge The Guardian.