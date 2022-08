Kilder til TV 2: Strand Larsen kunne blitt solgt for 100 millioner

TV 2 får opplyst at den nederlandske klubben den siste tiden har hatt store bud inne på sin norske målscorer.

Strand Larsen har tiltrukket seg konkret interesse spesielt fra Italia, der Bologna og Sassuolo har gjort fremstøt, og England, der Middlesbrough er siste klubb til å ta opp jakten på haldenseren.

Slik TV 2 forstår det, har de lagt inn bud med en totalpakke på nærmere 100 millioner kroner – og interesserte klubber har signalisert at de kunne strekke seg lengre enn som så.

Derfor har det de siste døgnene pågått hektisk møtevirksomhet i forbindelse med Groningen-spissen.

På et tidspunkt virket nederlenderne villige til å finne en løsning for den norske U21-landslagsspissen, ettersom de ifølge TV 2s opplysninger skal ha vist plutselig sterk interesse i tidligere Bodø/Glimt-spiss Victor Boniface før han signerte for Union Saint-Gilloise.

Nå er derimot tendensen at Groningen nekter å selge Strand Larsen og ønsker å tviholde på ham frem til neste sommer. Trolig skal det noe helt spesielt til for at den 193 cm høye angriperen bytter beite.

Strand Larsen har levert to gode sesonger siden han byttet ut Sarpsborg med Groningen i 2020. 23 seriemål er fasiten etter to sesonger i nederlandsk Eredivisie.

Han har scoret 11 mål på 16 kamper for det norske U21-landslaget og var avgjørende med mål da Norge sikret EM-plass i 2-1-seieren mot Aserbajdsjan i juni.

I et brennhett europeisk spissmarked er det ingen overraskelse at det dukker opp stor interesse for en slik målsnik.

Kilder TV 2 har snakket med, forteller at de interne forhandlingssystemene blant europeiske klubber viser at det er over 75 klubber som har registrert at de er ute etter en spiss.

Et mulig problem for Strand Larsen er kontrakten han skrev under på da han kom fra Sarpsborg for to år siden.

Den inneholder naturlig nok ingen utkjøpsklausul, ettersom spissen ikke hadde veldig sterke kort på hånden etter kun to eliteseriemål på de 16 første seriekampene før han ble solgt.

Det betyr at Groningen står fritt til å sette hvilken prislapp de vil på spilleren frem til kontrakten hans utløper. Det er to år igjen av avtalen i utgangspunktet, men klubben har også opsjon på å forlenge avtalen med ytterligere ett år, så det er i praksis tre.

Groningens sportsdirektør Mark Jan Fledderus har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag morgen.

I januar fortalte han til TV 2 at de hadde fått inn bud på Strand Larsen på tampen av overgangsvinduet, men at det ikke hadde bunnet ut i noe.

Budet skal ha vært fra en europeisk klubb av betydelige størrelse.