Støre etter strømkrise-møtet: – Ser på ordninger for næringslivet

STRØMMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre holdt mandag et strømkrisemøte. Foto: Beate Oma Dahle

Mandag satt alle landets Ap-ordførere i et digitalt møte, sammen med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. Temaet var strømkrisen.

Støre forklarer morgenen etter at de har full aktivitet for å løse denne problematikken og at hovedfokuset blir å fylle opp vannmagasinene.

– Vi er i en situasjon som er ganske ekstrem, forteller statsministeren.

Etter tydelig beskjed fra flere av landets ordførere ved gårsdagens møte, blir det nå aktuelt med målrettede tiltak rettet mot bedrifter og industri.

– Vi ser på ordninger for de delene av næringslivet som nå har særlig behov, bekrefter Støre til TV 2.

Han forteller at de blant annet ser på en ordning med strømstøtte for næringslivet, og at blant annet dette kan bli aktuelt fremover.

– Det er i Sør-Norge dette er et problem, det er der det er høye priser.

Han forteller at et naturlig sted å finne en løsning er gjennom statsbudsjettet, men at målrettede tiltak rettet mot næringslivet også kan komme før den tid.

– Vi har ikke kontroll på regnværet, på krig i Europa, men nå setter vi inn tiltak hvor vi prioriterer å fylle vannmagasinene og å gi strømstøtte til husholdninger, sier statsministeren.

Både Rødt og SV har foreslått at Stortinget skal samles i ferien for å vurdere nye strømtiltak. Nå ønsker Frp det samme, får TV 2 bekreftet.