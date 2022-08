TV 2s fotballekspert om ansettelsen: – Det soleklart beste valget

Hege Riise er bekreftet som Norges nye landslagssjef.

TV 2s fotballekspert, Solveig Gulbransen, er meget fornøyd med ansettelsen.

– Det var som forventet. Det var på tide at Hege fikk muligheten nå. Jeg syns det er et riktig tidspunkt. Jeg har vært litt mer usikker før, på grunn av at hun kun har trent det beste laget, sier Gulbrandsen.

– Nå har hun vært innom å ikke ha det aller beste laget. Dermed har hun den pakken som trengs.

Yaw Ihle Amankwah mener Riise var den åpenbare erstatteren for Martin Sjögren.

– CV-en hennes taler for seg selv. Hun var det soleklart beste valget. NFF viser handlekraft ved å få henne inn så raskt etter fadesen i EM, sier fotballekspert Amankwah.

Gulbrandsen har ingen egen erfaring med 53-åringen som trener. Det har hun derimot med Riise som person.

– Som person kjenner jeg hun veldig godt. Hun er en veldig ærlig og rolig person. Hun er fotballfaglig meget dyktig og har erfart masse.

– Hun har gode personlige egenskaper som gjør at spillerne får respekt for henne, mener Gulbrandsen.

Tidligere har Riise blant annet vært trener for LSK Kvinner og midlertidig England-trener.

Nå tar hun steget opp fra J19-landslaget til A-landslaget.

– Stolt og glad

– Å få lede Norges A-landslag er det største, og jeg er stolt og glad over å få tillit til å lede laget og teamet. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på utfordringen, sier Hege Riise i en uttalelse fra NFF.

Riise får en brå start på sin nye trenerjobb. Allerede 2. september får hun debuten på sidelinjen. Da venter Belgia i VM-kvalifiseringen.

– Det blir hektisk, men vi skal bruke tiden nå til å preppe inn mot de første kampene. Alle skjønner hva de kampene betyr, og vi ser nå alle Belgias kamper fra EM og på hvordan vi skal slå dem.

– Utgangspunktet vårt er bra med gruppeledelse og jeg regner med at det kommer en revansjelysten gjeng etter EM. Det er, slik jeg har forstått det, fortsatt god stemning i spillergruppa. Det skal vi bygge videre på.

– Enorm vinnermentalitet

TV 2s fotballkommentator, Mina Finstad Berg, mener at Hege Riise er nøyaktig det Norge trenger for å få et etterlengtet løft.

– Hun er en representant for den enorme vinnermentaliteten og vinnerkulturen som norsk kvinnefotball tidligere har vært preget av.

– Det er noe jeg tror landslaget vårt trenger nå, å få inn noen fra den generasjonen, mener Finstad Berg.

I trenerteamet får Riise med seg Monica Knudsen, Ingvild Stensland og Jon Knudsen.

– Veldig positiv til at blant annet Ingvild Stensland skal inn i trenerteamet. Det ser ut som et godt sammensatt team rundt Riise.

Finstad Berg håper at det nye trenerappratet får mer ut av stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen.

I tillegg håper hun deres erfaring fra aldersbestemte landslag skal bidra med å hjelpe fram Norges neste stjerner.

– Nå får vi inn Riise fra J19 og Stensland fra U23, som har god oversikt over de som er et lite hakk under førstelaget. Å få fram noen nye unge og spennende spillere hadde vært bra.

Stolt president

Presidenten i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, er stolt over ansettelsen av sin tidligere lagkamerat.

– Vi er stolte av å kunne presentere ny landslagssjef som kan skilte med utrolige resultater både som spiller og trener, og som kjenner bedre enn noen konkurransen som møter oss der ute, sier Klaveness i en uttalelse fra NFF.

Klaveness fikk sin debut på landslaget i 2002. Hege Riise spilte sin siste av landskamper i 2004.

– I Hege får vi en svært erfaren og kunnskapsrik sjef, en avbalansert teambygger som gir plass til andre typer med andre egenskaper rundt seg, fortsetter Klaveness.