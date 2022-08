Høyre-topp sier nei til makspris på strøm

Flere partier og fagbevegelser har tatt til orde for en makspris på strøm. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa nylig til NTB at han er skeptisk til det, men at regjeringen utreder til varianter av makspris.

Astrup, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier at han ikke ønsker makspris.

– En makspris på strøm vil i verste fall kunne føre til en enda verre situasjon med rasjonering av strøm. Det kan føre til at vi ikke har lys i husene, sier Astrup til Klassekampen.