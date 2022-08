Pelosi tildeles æresmedalje: –Vi kommer i fred

Nancy Pelosi sier hun kommer med fred til regionen. Onsdag mottok hun en æresmedalje fra presidenten i Taiwan. – Vi går aldri fra våre forpliktelser overfor Taiwan, sa hun. Samtidig uttalte Det Hvite Hus at USA ikke støtter Taiwans uavhengighet.

Pelosi landet på Taiwan tirsdag kveld og trosset dermed en serie advarsler og trusler fra Kina, som oppfatter Taiwan som ser på besøket som en grov provokasjon.

– Vi kommer til Taiwan i vennskap, vi kommer til regionen i fred, sa Pelosi i sitt møte onsdag med visepresidenten i Taiwans nasjonalforsamling, Tsai Chi-chang.

Da hun landet i Taipei etter flere dager med spekulasjoner om et mulig besøk, reagerte Kina umiddelbart og innkalte USAs ambassadør Nicholas Burns på teppet for å klage.

Kina har varslet kraftige reaksjoner på Pelosis besøk. Nancy Pelosi har fremført kritikk mot Kina gjennom hele sin karriere. Hun er også en erklært forkjemper for demokrati i regionen.

Pelosi tildeles æresmedalje

Pelosi besøkte onsdag morgen president Tsai Ing-wen på presidentens kontor i Taipei. Der mottok hun en æresmedalje for sitt bidrag til øya.

– Vi vil holde fast ved vår nasjons selvstendighet og fortsette å forsvare demokratiet, sa Tsai. Hun sverget å styrke øyas forsvar.

President Tsai ga uttrykk for hvor mye hun beundrer Pelosi, som lenge har stått støtt i sin beskyttelse av frihet, demokrati og menneskerettigheter.

– Pelosis mot og handlinger er dypt inspirerende og rørende, sa hun.

– Vi vil aldri gå fra våre forpliktelser overfor Taiwan, svarte Pelosi.

Ifølge South China Morning Post sa Pelosi at det er tre formål med besøket:

– Den første er sikkerheten, sikkerheten for vårt folk og den globale sikkerheten. Den andre er økonomi. Vi må spre så mye fremgang som mulig. Den tredje er styresett.

– Sterk protest mot uhørt besøk

I samtalen med Burns uttrykte viseutenriksminister Xie Feng sin «sterke protest» mot det han kalte Pelosis uhørte besøk på øya.

– Besøket er uhørt, og konsekvensene er alvorlige. Kina vil ikke sitte stille og godta det, sa Xie til Burns ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Xie sa at USA vil måtte betale for sitt feilgrep, og han ba Washington straks rette opp sin feilaktige kurs og ta skritt for å omgjøre de negative konsekvensene av besøket, ifølge Xinhua.

Kinas militære sa de er i høy beredskap og vil iverksette en serie målrettede militære tiltak som svar på besøket. Deretter ble det kunngjort flere øvelser i farvannet rundt Taiwan fra onsdag.

– Vi støtter ikke Taiwans uavhengighet

Biden-administrasjonen er ikke glad for Pelosis besøk på Taiwan, men talsmannen for Det nasjonale sikkerhetsrådet, John Kirby, sier Pelosi uansett har rett til å reise hvor hun vil.

Og i en pressemelding fra det hvite hus natt til Onsdag var han helt klar på hvor USA står:

– Vi har sagt at vi ikke støtter Taiwans uavhengighet.

Kirby advarer om at Kina hadde posisjonert seg til å ta «skrittene videre» uavhengig av Pelosis besøk.

– Vi forventer at Kina kommer til å reagere over lengre tid.

Kirby kan ikke gi noe presist bilde av hva Kina kommer til å foreta seg, men han venter at de kommer til å fortsette med store militærøvelser.