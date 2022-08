Russland: USA er direkte involvert i Ukrainas krigføring

ARKIVFOT: HIMARS-artilleri står for "High Mobility Artilellery Rocket Systems", og produseres av Lockheed Martin i Usa. Ukraina mottar utstyret fra USA, men det er samarbeidet og etterretningen som gjør at Russland nå hevder at USA er direkte involvert i konflikten. Foto: Tony Overman

USA har ifølge Kreml deltatt i angrep på russisk-kontrollerte områder i Donbas og i andre russisk-kontrollerte regioner. USAs etterretning har ført til «massedrap på sivile», ifølge en melding fra det russiske forsvarsdepartementet.

Amerikansk veto

Reaksjonen kom etter et intervju med den Ukrainske etterretningstoppen Vadym Skibitsky. Til den britiske avisen Telegraph sa han at det var samarbeid mellom ukrainske og amerikanske etterretningsoffiserer før angrepene, og at Washington kunne nedlegge veto mot hvert enkelt mål. Washington skal ikke ha gitt direkte informasjon om hva målene burde være.

– Alt dette beviser unektelig at Washington, stikk i strid med påstander fra Det Hvite Hus og Pentagon, er direkte involvert i Ukraina-konflikten, uttalte det russiske forsvarsdepartementet tirsdag.

– Biden-administrasjonen er direkte ansvarlig for alle Kyiv-godkjente angrep på boligområder og sivil infrastruktur i Donbas og andre regioner, som har resultert i massedrap på sivile, fortsetter de.

Ukraina er avhengige av rakettsystemer i offensiv

Russiske styrker presser de Ukrainske styrkene, som stadig taper terreng. Ukrainas planer om en motoffensiv der de vil ta tilbake byen Kherson er i stor grad avhengig av angrep med rakettsystemene fra USA.



I tillegg skal de amerikanskproduserte HIMARS-rakettene ha en demoraliserende effekt, ifølge Institute of The Study of War. ISW skriver at HIMARS-angrepene har fått flere russiske militærbloggere og militærpersonell til å bekymre seg over hvor effektivt det russiske luftforsvaret er.