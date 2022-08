Ivana Trump begravet på Donald Trumps golfbane

Ivana Trump, som var tidligere president Donald Trumps første kone, ble begravet forrige måned nær det første hullet på Trump National Golf Club i Bedminister, New Jersey. Både New York Post, The Insider og The Guardian rapporterer om skattefordelene.

– En trist liten jordlapp

Ivana Trump døde tidligere i juli etter å ha falt hjemme i sin leilighet i Manhattan, New York. Hun var 73 år gammel. Graven hennes på golfbanen står ensomt til, og er bare markert med en metallplate med navnet hennes, fødselsdato og dødsdato. The New York Post har vist et bilde der det er lagt ned to enkle, hvite buketter på jorden.

As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks.



So I checked the NJ tax code & folks...it's a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ — Brooke Harrington (@EBHarrington) July 31, 2022

– Jeg var først skeptisk til ryktene om at Trump begravde eks-kona si på den triste lille jordlappen sin på golfbanen i Bedminster bare for å få skattefordeler, uttalte professor i sosiologi Brooke Harrington tidligere denne uken. Hun forsker blant annet på beskatning. Derfor undersøkte hun skattekodene, og fant ut at dette er en måte å slippe unna tre typer skatt: Eiendom, inntekt og salgsskatt blir eliminert.

Brooke uttrykker sin vantro på Twitter: Hun kunne ikke tro at de tre barna som moren var glad i tillot at faren behandlet morens levninger slik.

Donald Trump og Ivana Trump da de var gift. Her står de utenfor et rettslokale der hun har mottatt sitt statsborgerskap i USA i 1988. Foto: AP / NTB

Planer om flere typer gravsteder

Radiostasjonen NPR meldte i 2012 at Trump planla å bygge seg et mausoleum på området, noe som førte til lokale protester. Planene ble endret flere ganger, og det skal nå være søkt om ti familiegraver på samme sted.

Ifølge Washington Post er det imidlertid usannsynlig at et så lite område vil føre til fullt skattefritak for golfbanen. Men alt teller på skatten, og samme avis rapporterer om at Trump tidligere har forsøkt å få klassifisert området som landbruksterreng fordi noen trær på området ble gjort om til gjødsel for blomsterbed.

Trump har hatt søknader inne om å gjøre om området til en gravplass for klubbens medlemmer. Det skulle være som et evig medlemskap.

ARKIVFOTO: Trump National Golf Club in Bedminster, fotografert den 2. oktober 2020. Graven til Ivana ligger i nærheten av det første hullet, og skal ikke være lett synlig. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

19 fot høyt mausoleum

Trump har allerede en gravplass i Queens nær moren og farens graver, men han la likevel planer for et stort, skinnende mausoleum i Bedminster. Dets kulle være 19 fot høyt, i sten med flere obelisker, og det skulle ligge midt i golfbanen.

– Det er aldri noe man liker å tenke på, men det gir mening, sa Trump til New York Post da han la denne planen i 2007.

– Stedet er så vakkert, og Bedminster er ett av de rikeste områdene i landet, påpeker han.