USAs Kina-ambassadør kalt inn på teppet

Kina kalte tirsdag USAs ambassadør i Beijing inn på teppet for å protestere mot at kongressleder Nancy Pelosi besøker Taiwan.

I sin samtale med ambassadør Nicholas Burns uttrykte viseutenriksminister Xie Feng sin «sterke protest» mot det han kalte Pelosis uhørte besøk på øya som Kina anser som en del av landet.

– Besøket er uhørt, og konsekvensene er alvorlige, Kina vil ikke sitte stille og godta det, sa Xie til Burns ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Besøket til Pelosi, som er den mest høytstående politikeren som besøker Taiwan siden 1997, sendte spenningen mellom Kina og USA i været. Kina anser besøket som en større provokasjon.

Xie sa at USA vil måtte betale for sitt feilgrep, og han ba Washington straks rette opp sin feilaktige kurs og ta skritt for å omgjøre de negative konsekvensene av besøket, ifølge Xinhua.

Pelosi landet i Taipei sent tirsdag kveld og trosset dermed de rasende reaksjonene fra Kina.