Ap-ordførerne ga Støre klar beskjed

MØTTE ORDFØRERNE: Statsminister Jonas Gahr Støre snakket tirsdag under et digitalt møte med alle landets Ap-ordførere. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Mandag satt alle landets Ap-ordførere i et digitalt møte, sammen med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. Temaet var strømkrisen.

Flere av Ap-ordførerne varslet i forkant at de krever handling rettet mot næringslivet. Under møtet var det mange som hadde noe lyst til å si noe.

– Bekymringen er sterk. Nå må det bli slutt på å «følge situasjonen nøye». Nå må vi ha klar og målrettet handling, sa Farsunds ordfører Arnt Abrahamsen til TV 2 før møtet.

Noen konkrete løfter for næringslivet, ble ikke gitt.

– Men for husholdninger fikk vi forsikringer om at støtten blir videreført så lenge det er krise, sier Abrahamsen etter møtet.

Konstruktivt

Han opplever likevel at regjeringen tok ordførerne på alvor.

– Møtet var saklig og konstruktivt, med stort engasjement. Veldig mange ønsket å komme med sine meninger og sine bekymringer og veldig mye var felles, sier Abrahamsen.

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland er enig.

– Det var et konstruktivt møte, med et enormt engasjement fra ordførerne, sier Skisland til TV 2.

– Jeg opplever at det ble tatt på alvor fra partiledelsen. Det var et tydelig budskap som jeg føler ble oppfanget godt.

Ordførernes fremste bekymring er næringslivet.

– Vi er veldig bekymret for næringslivet, og spesielt små og mellomstore bedrifter, som ikke har mulighet til å sikre seg gode, langsiktige kontrakter. Dette signalet tok de veldig tydelig. Jeg har en oppfatning av at det jobbes intenst fra regjeringens hold for å få bukt med dette her. Men det et sammensatt, erkjenner Abrahamsen.

Vil ha ekstraordinært stortingsmøte

Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt mener at det nå må kalles inn til ekstraordinært stortingsmøte.



– Når regjeringen ikke kan love ordførerne kraftfulle tiltak, må Stortinget selv ta grep. Stortinget må gi dem tiltakene de etterspør, sier Martinussen.



Hun foreslår at det innføres makspris.

– Gjennom sommeren har representanter for de fleste partiene vært ute og bedt om ulike tiltak. Men nå trengs handling, det skjer om Stortinget møtes, sier Martinussen.



Konkursfare

Farsunds ordfører er oppriktig bekymret for næringslivet.

– En del står nok i fare for å måtte permittere og redusere aktiviteten sin, om de ikke ønsker å gå konkurs i løpet av høsten og vinteren, sier Abrahamsen til TV 2.

Dette bekrefter Hans Inge Justnes, som er medeier i Edgars bakeri i Mandal. Bakerier har generelt et stort strømforbruk og han frykter nå for bedriftens fremtid.

– Jeg hadde aldri trodd at da jeg begynte som baker på 80-tallet at det var strømregningen jeg skulle gå rundt og frykte, sier Justnes.

Les intervjuet her.

– Alt fra store konserner til små personvirksomheter får gjennomgå, og jeg er bekymret for hvordan dette kan ramme næringslivet, sier Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland.

Og legger til:

– Det er i ferd med å bli dramatisk – vi kan ikke vente lenger.

ØNSKER HANDLING: Jan Oddvar Skisland i Kristiansand mener at regjeringen må vise handlekraft. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Uro i Senterpartiet også

Også innad i Senterpartiet er uroen merkbar.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen mener også at tiltak må komme raskt. Sp-høvdingen gir sine egne frist til mandag for å komme med nye strakstiltak mot strømkrisen.

Mandag møtes nemlig Stortingets presidentskap for å vurdere om Stortinget skal hasteinnkalles for å håndtere strømsituasjonen. Innen da forventer Lundteigen at regjeringen fremmer to strømtiltak:

– Regulering av bruken av kraftkablene, sånn at vi ikke fortsetter med eksport når vi har lav dekning, og at vi får en strømstøtteordning for næringslivet, sier Lundteigen til TV 2.