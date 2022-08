Komiker forlovet med sin 27 år yngre kjæreste

Skuespiller og komiker Dane Cook (50) forlovet seg med sin kjæreste Kelsi Taylor (23) for noen uker siden. Gladnyheten ble nylig delt av paret selv.

– Hemmeligheten er ute! @danecook og jeg er forlovet. For et par uker siden gikk Dane ned på ett kne og spurte om jeg ville være hans kone, og jeg kunne ikke bedt om et mer perfekt øyeblikk, skriver Taylor på sin Instagram.

Paret delte både bilder og videoer fra frieriet, som fant sted ved York Beach i Maine i solnedgangen.

Spøker om aldersforskjell

Paret har vært sammen i over fem år, til tross for Taylors unge alder.

I et talkshowintervju med Jimmy Kimmel, spøkte komikeren om den store aldersforskjellen deres.

– Noen ganger finner jeg meg selv i å si: «Hvor har hun vært hele livet mitt?» Men så innser jeg at hun ikke var i live de første 26 årene av det.

Paret begynte å date i 2017, da Taylor bare var 18 år. Cook har tidligere sagt at han forstår reaksjonene på deres store aldersforskjell, men at de er som skapt for hverandre.

– Feirer fem utrolige, inspirerende, kjærlige, eventyrlige år med min beste venn, skrev han på sin Instagram i anledning deres jubileum.

Spilte mot Hudson

50-åringen er kjent som både komiker og filmskuespiller. Han har blant annet medvirket i filmene My Best Friend`s Girl og Good Luck Chuck.

Han har blant annet spilt mot kjente skuespillere som Ryan Reynolds, Kate Hudson og Jessica Alba.

Cook begynte også med stand-up i ung alder, og han har siden 90-tallet holdt flere humorshow og medvirket i humorprogrammer.