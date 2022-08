Saksøker delstat som innfører ny abortlov

JUSTISMINISTER: Merrick Garlands departement mener at Idahos abortlov bryter med USAs lover. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTB

Tirsdag leverte Justisdepartementet i USA det første søksmålet mot en delstat som har innført strenge restriksjoner på abortrettighetene etter at Høyesterett tilsidesatte Roe v. Wade-dommen.

I en uttalelse forklarer justisminister Merrick Garland at departementet går til sak mot Idaho for å umyndiggjøre delstatens «kriminelle forbud mot å tilby abort til kvinner som lider av medisinske nødtilfeller».

Kriminelt

Idahos lov, som ble vedtatt i 2020 med betingelse om at den skulle tre i kraft innen 30 dager dersom Roe v. Wade ble tilsidesatt, fastslår at det er kriminelt å ta abort.

Loven vil gjelde fra 19. august og gir kun unntak dersom det er snakk om voldtekt, incest eller om morens liv er i fare.

– Tvinger leger

Associated Press skriver at Justisdepartementets jurister tror at Idahos lover tvinger leger til å bryte en føderal lov som gir USAs innbyggere krav på å få medisinsk behandling når det er nødvendig.

Hvis dette argumentet vinner frem gjennom søksmålet mot Idaho, vil det potensielt kunne brukes i andre delstater som har innført tilsvarende abortrestriksjoner.

I slutten av juli gikk også organisasjonen Planned Parenthood til søksmål mot Idaho på grunn av delstatens abortlover.