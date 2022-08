Øya er vant til Kinas trusler – nå gjør de seg klar for invasjon

I frykt for en kinesisk invasjon bygges nye bomberom, og både militære og sivile forbereder seg på krisesituasjonen som kan komme.

ØVELSE: En soldat tilknyttet taiwansk militærpoliti geleider sivile mot ly under en luftangrepsøvelse i Taipei på Taiwan. Foto: ANN WANG / REUTERS

Tirsdag ettermiddag ankom den amerikanske kongressleder Nancy Pelosi Taiwans hovedstad Taipei.

– Amerikas solidaritet med folket i Taiwan er viktigere enn noensinne, sa hun i det hun forlot flyet, ifølge Reuters.

Stormakten Kina har advart mot besøket i flere dager, og kinesiske myndigheter har sagt at de «ikke vil sitte stille» under besøket.

Bare timer etter at den amerikanske kongresslederens ankomst, annonserte Kina at de kommer til å omringe øya med militærøvelser.

Det kinesiske forsvaret kaller omtaler det som en direkte konsekvens av Pelosis oppmøte.

MILITÆRØVEØSE: Kina planlegger flere samtidiggående militærøvelser rundt Taiwan. Her fra landets nasjonal dag 15. september i 2009. Foto: JOE CHAN / REUTERS

Forbereder seg på invasjon

Kina mener nemlig at Taiwan tilhører dem, selv om øya har vært løsrevet fra Kina siden 1949. I en tale i mai 2021 sa Kinas president Xi Jinping at «å realisere Kinas fullstendige gjenforening er et historisk oppdrag».

USA anerkjenner også Taiwan som en del av «ett Kina», representert av regjeringen i Beijing. Det har de gjort siden 1979. Flere nasjoner støtter denne policyen, blant annet Norge og FN.

Taiwanske myndigheter anser derimot Taiwan som en selvstendig øystat, og sier de nå forbereder seg på en mulig, kinesisk invasjon.

Søker ly under overflaten

Med det har landet satt i verk en rekke tiltak for å styrke både militær og sivil beredskap.

Et av de viktigste tiltakene har vært å etablere bomberom for sivilbefolkningen, i tilfelle Kina skulle bestemme seg for å la missilregnet hamre over øya.

I hovedstaden Taipei finnes det mer enn 4600 slike bomberom, ifølge Reuters. De skal kunne sikre nær 12 millioner mennesker, som tilsvarer fire gange byens befolkningstall.

TILFLUKTSROM: Her danser en gruppe med jenter i et undergrunnstorg i Taipei. Om landet havner under angrep vil dette torget bli brukt som tilfluktsrom om Taiwan havner under angrep Foto: ANN WANG / REUTERS

– Vi er ikke forberedt

Nylig lærte 18-år gamle Harmony Wu at et underjordisk kjøpesenter, hvor hun og andre ungdommer nylig øvde på noen dansetrinn, vil bli omgjort til et tilfluktsrom i tilfelle krigen blir en realitet.

Selv om nyheten overrasket henne, forstår hun hvorfor, sier hun.

– Å ha bomberom er helt nødvendig. Vi vet ikke når en eventuell krig kommer, og rommene er her for at vi skal være trygge, sier tenåringsjenta til Reuters.

– Krig er brutalt. Vi har aldri opplevd det, så vi er ikke forberedt.

En håndbok illustrerer personell fra den taiwanske hæren, mot personell fra det kinesiske forsvaret, folkets frigjøringshær. Foto: ANN WANG / REUTERS

Ingen garantier for sivilister

For å gjøre tilfluktsrommene lett tilgjengelig for befolkningen i Taipei, har lokale myndigheter plottet dem inn i en app for smarttelefoner, samt lansert en kampanje på sosiale medier.

Byens krisesentre er merket med en gul etikett, omtrent på størrelse med et A4-papir, som viser maksimalt antall personer sentrene evner ta imot.

BOMBEROM: To menn spiller bordtennis i et undergrunnslokale som vil bli brukt som bomberom ved et eventuelt angrep på Taiwan. Foto: ANN WANG / REUTERS

Ifølge en høytstående tjenestemann med ansvar for krisesentrene i Taipei, har krigen i Europa gitt en ny følelse om at ting haster.

– Se på krigen i Ukraina, sa Abercrombie Yang, en direktør ved byggadministrasjonen, til Reuters.

Der finnes aldri noen garantier som sikrer uskyldige, sivile mot å bli truffet, påpeker Yang.

– Alle innbyggere bør ha krisebevissthet … Vi trenger krisesentrene i tilfelle de kinesiske kommunistene angriper.

ØVELSE: I juli øvde taiwaneserne på sikkerhetsprosedyrer ved luftangrep for første gang. Nå varsler Kina omfattende militærøvelser rundt øya. Foto: ANN WANG / REUTERS

I juli gjennomførte Taiwan omfattende luftangrepsøvelser over hele øya, med hele dens befolkning, for første gang, da korona-viruset har satt begrensninger tidligere.

For å sikre seg mot missiler ble sivile instruert i å komme seg i ly, dekke ører og øyner og holde munnen åpen for å minimere skader som følge av eksplosjonsbølger.

ØVELSE: Sivile sikrer seg mot potensielle missilangrep ved å søke ly i et kjelleren av et parkeringshus i Taipei. Foto: ANN WANG / REUTERS

Men selv om konflikten nå tilspisser seg etter et tiår med kniving over Taiwanstredet som skiller «Den store øya», som Taiwan betyr, fra Kina, har den konstante trusselen om en kinesisk invasjon blitt en normal for mange taiwanesere.

For som 17-år gamle Teresa Chang sier til Reuters:

– Jeg er ikke stresset. Jeg fortsetter med livet mitt som vanlig. Når det skjer, skjer det.