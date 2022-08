Archie (12) kobles fra klokken 12 onsdag

KOBLES FRA: Onsdag kobles Archie Battersbee fra respiratoren som har holdt ham i live siden april. Foto: Hollie Dance via NTB

Skjebnen til den lille gutten har fått enorm oppmerksomhet i England. Han ble funnet bevisstløs i sitt hjem i Southend i Essex 7. april.

Moren hans, Hollie Dance, mistenker at han deltok i en «utfordring» på internett da han pådro seg hjerneskaden.

12-åringen kom aldri til bevissthet igjen.

Legene har vurdert det som håpløst å få Archie tilbake og ønsker derfor å koble ham fra respiratoren, noe foreldrene er imot og har gått rettens vei for å stanse.

LEGENE SA NEI: Den medisinske ekspertisen mener at det ikke vil hjelpe å holde Archie tilkoblet videre. Foto: Hollie Dance via NTB

– Det er ikke riktig

Legene mener at et er svært sannsynlig at han er hjernedød.

– Jeg har sagt at jeg skulle kjempe til siste slutt for Archie og som hans mor er det akkurat det jeg har gjort, sier Hollie Dance ifølge BBC.

Nå er siste håp ute for foreldrene, etter tirsdagens beslutning fra høyesterett.

– Jeg kan ikke ta ham med hjem, jeg kan ikke gjøre noe. Det er ikke riktig. Archie er mitt barn. Det burde ikke være opp til andre å avgjøre om han skal trekke sin siste pust, om han skal leve eller dø. Det er feil, sier Dance ifølge Sky News.

Både Sky News og BBC melder tirsdag kveld at han vil bli koblet fra klokken 12 onsdag.

Legene har i en tidligere rettsrunde påpekt at «alle kroppsfunksjonene til Archie nå opprettholdes kunstig».

ARCHIES MOR: Hollie Dance har kjempet for at sykehuset skal holde sønnen i live. Foto: Jonathan Brady / PA / NTB

Ønsker FN-behandling

Foreldrene har på sin side bedt domstolen om støtte for at han bør få mer tid, slik at saken kan få behandling i FN.

The Hospital Trust, som har behandlet Archie Battersbee, sier at de har den dypeste medfølelse med familien.

«Som retten har bedt om, vil vi sammen med familien forberede avslutningen av behandlingen. Vi ønsker å gi den beste mulige støtte til alle i denne vanskelige stunden», sier sykehuset i en pressemelding.