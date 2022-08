Bekrefter bud - ekspert mener det haster for Berge

Sander Berge forblir Sheffield United-spiller inntil videre. Nå mener ekspert at det haster for Asker-gutten å skifte klubb.

– Vi har hatt bud inne på Sander. Jeg har vært åpen med Sander og sagt nei, uansett hva.

En ærlig Sheffield United-manager Paul Heckingbottom har overfor lokalavisene Yorkshire Live og Yorkshire Post informert om hans tanker rundt framtiden til midtbanemannen fra Norge.

– Uansett, budene som har kommet har ikke vært i nærheten av det klubben mener han er verdt, siteres manageren på.

– Viktig for han

Det har ikke stått på interessen for Sander Berge. Klubber som Leeds og Brentford har vært nevnt som potensielt nye arbeidsgivere.

24-åringen har tidligere hatt en utkjøpsklausul på 35 millioner pund. Etter nedrykket er klausulen senket til 25 millioner pund, ifølge Transfermarkt.

– Dersom utkjøpsklausulen er på 25 millioner pund syns jeg dette er en fair pris, og en klubb i en topp fem-liga som har en klar plan for Berge og som ønsker å gi han mye tillit, bør definitivt kunne matche den prisen, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

– Sander Berge er 24 år og er nå helt avhengig av å kontinuerlig spille flere sesonger på det høyeste nivået for å kunne realisere sitt fulle potensiale. Og naturligvis da i en topp tre til fem-liga. Det er viktig for han og ikke minst for landslaget å få den typen matching, for å kunne ta ytterligere steg og legge til enda mer tempo i spillet sitt, fortsetter eksperten.

Klar tale fra landslagssjefen

– Jeg tror det er en god ting for han å tenke over at han ikke tilhører Championship lenger nå som han har fått fysikken og kampformen tilbake, sa landslagssjef Ståle Solbakken på spørsmål fra TV 2 da han ble spurt om klubbframtiden til Sander Berge før Nations League-møtet borte mot Serbia tidligere i sommer.

Berge selv var ikke veldig snakkesalig om klubbfremtiden sin da, men på en tidligere landslagssamling i mars, har han blitt sitert på følgende:

– Jeg har ikke noe mål om å være i Championship.

BIDRO: Sander Berge var i mars tilbake på landslaget etter en lang periode med skade og covid. Foto: Markus Engås / TV 2

Berge ble kjøpt for rundt 22 millioner pund tilbake i januar 2020 fra belgiske Genk. Da som tidenes dyreste norske fotballspiller. Kontrakten på Bramall Lane strekker seg til juni 2024.

Agenten til Berge - Morten Wivestad - har ikke besvart TV 2s henvendelser.

TV 2s fotballekspert tror grunnen til det ventede klubbskifte har uteblitt er følgende:

– Kombinasjonen av å spille for et Sheffield United-lag som ikke klarte å etablere seg i Premier League, i kombinasjon med en betydelig skadehistorikk, er årsaken til at han ikke har skiftet klubb ennå. Men han er ingen unggutt lenger.

– Etter fylte 25 neste år går han definitivt inn i kategorien «etablert spiller» som hentes for hva han presterer her og nå, og i mindre grad for hvor god han kan bli, påpeker fotballeksperten.