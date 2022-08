Sp-topp ut mot sine egne: Krever strømløsning innen mandag

HASTER: Stortingsrepresentant for Sp, Per Olaf Lundteigen, mener regjeringen har gjort fint lite for å demme opp for høye strømprisene i sør. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Skyhøye strømpriser har rammet Sør-Norge hardt. I et møte med partiledelsen og olje- og energiminister Terje Lien Aasland tirsdag kveld, krever en rekke Ap-ordførere en strømstøtte-ordning for næringslivet.

Nå begynner også tonen fra Stortinget å bli utålmodig.

– Jeg etterlyser tiltak og de må komme raskt, sier stortingsrepresentant for regjeringspartiet Sp, Per Olaf Lundteigen, til TV 2.

Sp-høvdingen gir sine egne frist til mandag for å komme med nye strakstiltak mot strømkrisen.

– Elendig

Mandag møtes nemlig Stortingets presidentskap for å vurdere om Stortinget skal hasteinnkalles for å håndtere strømsituasjonen, etter forslag fra Rødt og SV.

Innen da forventer Lundteigen at regjeringen fremmer to strømtiltak.

– Regulering av bruken av kraftkablene, sånn at vi ikke fortsetter med eksport når vi har lav dekning, og at vi får en strømstøtteordning for næringslivet.

Selv om fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge har vært rekordlav i sommer, har krafteksporten økt. Og små og store bedrifter i sør fortviler over rekordhøye strømpriser.

Lundteigen er ikke nådig i sin dom over regjeringens strøm-innsats i Sør-Norge så langt:

– Det er bare elendig. Det kan ikke fortsette sånn.

– Følger nøye med

Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet vil ikke gi noe utdypende svar om Lundteigens kritikk.

– Det får stå for Lundteigens regning. Det har jeg ikke noe behov for å kommentere.

Han kommer heller ikke med noen lovnader om tiltak innen mandag.

– Det som er viktig nå er at vi har bedt kraftselskapene holde tilbake vann. Vi har også bedt NVE og Statnett følge nøye med på situasjonen.

INGEN LOVNADER: Amund Vik i olje og energi-departementet sier regjeringen jobber med ulike løsninger for videre strømstøtte. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Ja, gjør kraftselskapene det?

– Det virker som de gjør det, men nå får vi nye tall hver dag på hvordan dette går. Men det er viktig at vi holder tilbake vann slik at vi har kraft hele vinteren gjennom.

Leder i Industri Energi, Frode Alfheim, mener regjeringen må sette mer makt bak kraft-ordene.

– Fremdeles ser vi at eksporten fortsetter. Regjeringen må være hardere i klypa overfor kraftprodusentene. De er nødt til å lytte til de styringssignalene som regjeringen har gitt, sier Alfheim.

MARSJORDRE: Frode Alfheim, leder i Industri Energi, mener regjeringen må gå hardere ut mot kraftprodusenter for å få dem til å spare på vannet. Foto: Aage Aune / TV 2

Frykter for industrien

Mandag gikk Arbeiderparti-ordførerne i Stavanger og Kristiansand hardt ut mot egen regjering i NRK, med krav om strømtiltak for næringslivet.

Tirsdag kveld sitter landets Ap-ordførere i et digitalt møte, med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Lien Aasland – og strøm er på agendaen.

Blant dem som slår alarm er Ap-ordfører i Farsund kommune, Arnt Abrahamsen. Han frykter for industrien i egen kommune.

– En del står nok i fare for å måtte permittere og redusere aktiviteten sin, om de ikke ønsker å gå konkurs i løpet av høsten og vinteren, sier Abrahamsen til TV 2.

Statssekretæren sier han forstår frustrasjonen.

– Vi har forståelse for at det er krevende å drive under disse forholdene. Vi følger situasjonen nøye og vil iverksette tiltak dersom det blir nødvendig, sier Vik.

– De mener jo at det er nødvendig.

– Ja, samtidig skal vi huske på at det er høyt press i økonomien og at det er viktig å iverksette tiltak som er treffsikre, og som ikke bidrar til at renta stiger raskere enn nødvendig, sier Vik.