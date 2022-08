REAGERER: TV 2s håndballekspert Bent Svele reagerer på testprosjekt i U18 VM for kvinner. Her avbildet under håndball-EM for menn i 2016. Foto: Vidar Ruud

I Nord-Makedonia spilles i disse dager verdensmesterskap i håndball for U18 kvinner.

Mesterskapet blir det første noensinne som spilles uten klister. Det får TV 2s håndballekspert Bent Svele til å reagere sterkt.

– Jeg er lei av at mesterskap skal være testgreier for merkelige påfunn. Dette har ingenting med håndball å gjøre.

– Alt som snakkes om på julebordet trenger ikke prøves.

Svele kritiserer presidenten i International Handball Federation Hassan Moustafa for avgjørelsen,

– Han har mye rart i hodet sitt. Moustafa ønsker å ta vekk klister som man spiller med i det daglige for å lage en ny ball og en ny sport, sier Svele til TV 2.

KONTROVERSIELL PRESIDENT: Hassan Moustafas forslag om klisterfrie baller kritiseres. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

Den kontroversielle presidenten har i flere år forsøkt å fremme at håndball skal spilles uten klister. Nå testes klisterfrie baller i U18-mesterskapet.

Svele mener det gir ingen mening å fjerne noe så fundamentalt fra sporten som klister. Han mener at jentene som spiller i mesterskapet holder et såpass høyt nivå at det bare skulle mangle at de skal slippe unna slike testprosjekt.

Norge slo Tsjekkia 23-19 i U18-VM tirsdag.

– Et helvetes handicap

Også i Sverige har endringen vakt oppsikt. Treneren for det svenske kvinnelandslaget Tomas Axnér går hardt ut i Aftonbladet tirsdag.

– Mange av jentene har ganske små hender, begrunner han motstanden med.

– Da blir det et helvetes handicap om de ikke kan bruke klister.

Axnér mener at hvis dette hadde blitt introdusert på seniornivå ville håndballen forandret seg veldig mye.

MOSTAND: Tomas Axnér, her avbildet med det svenske kvinnelandslaget, mener den nye ballen ødelegger idretten. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Det blir en helt annen sport med denne ballen og den blir ikke like morsom å se på, forklarer han.

Mange unge bruker mye klister på ballen, som påvirker pasningskvaliteten. I intervjuet argumenterer Axén for at pasningskvaliteten i mesterskapet allerede holder et høyt nivå, og at klisterforbudet vil tilføye mer negativt enn bra.

– Ballen kan være et alternativ for barn og unge i haller der man ikke kan trene med klister, siden de er lettere å skyte med enn en vanlig barneball, sier Axnér om mulig bruk av ballen i fremtiden.

Axnér måtte steppe inn som landslagstrener for det svenske U18-laget etter at den opprinnelige treneren ble suspendert etter en bombevits på flyplassen i København.