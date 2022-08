Brann-stjernen bruker psykolog: – Ikke tro at du kan takle alt selv

Mathias Rasmussen (24) herjer for Brann i Obos-ligaen. Utenfor banen er han redd for å bli mistolket og bli oppfattet som sur.

Det er spilt 12 minutter i Branns bortemøte med Bryne. Bergenserne ligger under 0-1, men så dukker Mathias Rasmussen opp på bakre stolpe. Med ro og presisjon setter 24-åringen inn sitt tiende mål for sesongen.

– Nå er det veldig gøy i Brann. Det er gøy å vinne fotballkamper, det er ingen tvil om det, sier Rasmussen til TV 2.

– Ikke spilt med noen som er bedre

Rødtrøyene har stø kurs for Eliteserien. 5-1-seieren over Bryne var Branns 14 triumf på 17 kamper og før torsdagens møte med Start leder bergenserne OBOS-ligaen med elleve poeng.

Se Brann - Start på TV 2 Play torsdag fra 17.55.

Det er mye takket være en lyngdøl i kjempeform.

Og det spares ikke på superlativene når lagkamerat og kaptein, Sivert Heltne Nilsen, får i oppgave å beskrive Rasmussens beste kvaliteter som fotballspiller.

– Han er utrolig fotballklok og rask i hodet. Du kan spille ballen til ham når som helst, han er orientert og gjør som regel det fornuftige.

LOVORD: Branns Mathias Rasmussen (stående) omtales i meget positive ordelag av Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Foto: Trond Reidar Teigen

– Der er han ganske unik og jeg tror ikke jeg har spilt med noen som er bedre enn ham på akkurat det, sier Branns kaptein til TV 2.

– Han har et fotballhode som tenker ett og to trekk frem i tid, sier trener Eirik Horneland.

– Jeg er ganske fotballklok, det kan jeg være enig i, sier Rasmussen og smiler.

POPULÆR: Mathias Rasmussen møter to små fans i Bergen. Foto: Pål S. Schaathun

Branns kreative midtbanemann var tidlig et stort talent. Det gjenspeiles i antallet aldersbestemte landskamper for Norge. Fra debuten på U17-landslaget i 2014, har 24-åringen 15 kamper med flagget på brystet.

18 år gammel dro han fra Start til danske Nordsjælland og selv om han måtte komme hjem igjen for å finne seg selv, lever drømmen om noe større.

– Jeg kan ennå ikke si at jeg har gjort det bra i Eliteserien, så jeg kan ikke bare hoppe over det steget, men drømmen min er å komme høyere enn Norge.

– Hvis man skal snakke om største drøm, så er det jo Premier League, sier Rasmussen.

Mental hjelp

For å komme dit at man kan snakke om en Premier League-drøm må alt være på stell, både sportslig og personlig. Med et daglig press fra omverdenen på at man stadig skal prestere, kan det være godt å ha noen å lufte tankene med.

– Noen ganger kan det være veldig greit å snakke med noen som er utenfor livet ditt, som bare er der for å høre på hva du har å si og kan reflektere litt sammen med deg.

– Det tenker jeg bare er å være smart. Ikke tro at du kan takle alt selv, sier 24-åringen.

I august 2021 fikk den da 23 år gamle Rasmussen beskjed om at han var uønsket i klubben. Branns toppscorer fikk hjelp til å holde hodet i vater og er godt fornøyd med hvordan han kom seg ut av en vanskelig tid.

FÅR HJELP: Branns toppscorer nyter godt av en ekstern psykolog når han trenger noen å snakke med. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Nå føler jeg at jeg er mer rolig i kroppen og på et riktigere mentalt plan. Jeg syns selv det har vist litt styrke, det som jeg har vært igjennom, sier 24-åringen.

Sørlendingens ærlighet skaffet ham trøbbel sommeren 2021.

– Jeg prøver alltid å være ærlig med folk. Jeg er en type man kan komme til og få ærlige svar. Det er viktig for meg, sier Rasmussen til TV 2.

– Har du noen gang vært redd for å bli feiltolket?

– Ja, utrolig mye, faktisk. Det blir jeg ofte også. Jeg er jo ikke redd for å si hva jeg mener og jeg gir ofte ærlige tilbakemeldinger, samtidig tror jeg folk ofte kan oppfatte meg som litt sur. I bunn og grunn så er det overhodet ikke sånn jeg er, sier en åpenhjertig formspiller.

– Ingen ledertype

En rolig, reflektert og ærlig spiller som tør å gi beskjed - det er egenskaper mange ville sett på som lederegenskaper nødvendige for en kaptein i en prestasjonsgruppe. Rasmussen kommer med følgende refleksjon når TV 2 bringer opp temaet.

– Både ja og nei. Jeg er ikke redd for å si ifra og jeg bryr meg om andre, sånn sett er jeg en ledertype, sier Rasmussen før han fortsetter.

MÅLFARLIG: Mathias Rasmussen jubler for scoring i seieren over Sandnes Ulf. Toppscoreren hevder han har mer enn nok med seg selv på banen. Foto: Bjørnar Morønning

– Men på banen er jeg nok for mye opptatt av mitt eget spill, og mine egne tanker, til at jeg kan kombinere det med å veilede andre. Der føler jeg ikke at jeg har de kvalitetene som kreves for å være en leder.

Likevel, Eirik Horneland skryter av lagets toppscorer og mener han er en samlende kraft i spillergruppen.

– Han er veldig sosial, elsker å være på Stadion og får mange av de andre til å bruke tid her, sier Brann-treneren.

Får lov til å prøve og feile

Da Rasmussen kom til Bergen i 2020 var det ikke bare å valse inn i en offensiv og kreativ midtbanerolle. Man må fortjene sin plass.

– Det er en posisjon man skal jobbe ganske hardt for å få, sier Branns toppscorer.

KREATIV KRAFT: Rasmussen er ikke redd for å prøve på det lille ekstra. I Brann får 24-åringen lov til å feile i kreative forsøk. Foto: Beate Oma Dahle

Etter å ha vist sine kvaliteter litt lavere i banen, som en hardtarbeidende midtbanesliter, uten frykt for å bli skitten på shortsen, har 24-åringen fått spille i en langt mer skapende tier-rolle.

– Jeg har vel opplevd tidligere i karrieren at man kan gjøre to-tre gode ting, så gjør man én dårlig ting, og så er det den dårlige det blir fokus på og plutselig er man ute av laget.

I Brann får formspilleren lov til å by på det lille ekstra.

– Jeg er en spiller som tar litt risiko i valgene jeg tar med ball. Jeg har fått lov til å feile og føler en trygghet i det.

– Slik var det også da jeg var ung og spilte i Start. Selv om klubben kjempet mot nedrykk, så var det lov å slippe seg løs. Det står det stor respekt av at de gjorde, sier Rasmussen om gamleklubben.

Se Brann - Start på TV 2 Play torsdag fra 17.55.