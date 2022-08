Bedrifter fortviler: – I ferd med å bli dramatisk

HØYE KOSTNADER: Flere bedrifter i Sør-Norge frykter for hvordan de skal takle de kommende strømregningene. Glencore nikkelverk i Kristiansand venter en økning på strømregningen på over 200 millioner. Foto: Nikkelverket.no

Med en mangedobling av strømprisene i den sørlige delen av landet, sliter deler av næringslivet med å betale regningene.

Hans Inge Justnes er medeier i Edgars bakeri i Mandal, som nå står i fare for å måtte si opp folk dersom strømutgiftene fortsetter å øke.

– Det er en veldig trist konsekvens av de høye strømprisene, sier han.

– Rett og slett urimelig

Jan Oddvar Skisland er ordfører i Kristiansand (Ap), som er en av de hardest rammede kommunene.

Han mener store forskjeller i strømpriser innad i landet være avskrekkende for etablering av næringsliv i Sør-Norge.

– Det gjør at konkurranseforholdene blir urettferdige. Dette er rett og slett urimelig.

Han frykter nå at flere bedrifter ikke klarer å betale strømregningene, og mener det haster med hjelpetiltak.

KREVER TILTAK: Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, påpeker at både store og små bedrifter er helt avhengige av strøm og at strømutgiftene ofte er en stor del av bedriftskostnadene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Alt fra store konserner til små personvirksomheter får gjennomgå, og jeg er bekymret for hvordan dette kan ramme næringslivet, sier han og legger til:

– Det er i ferd med å bli dramatisk – vi kan ikke vente lenger.

Frykter oppsigelser

Medeier i Edgars bakeri i Mandal, Hans Inge Justnes, forklarer at bakerier generelt har et stort strømforbruk. Han frykter nå for sin egen bedrift på grunn av de høye prisene.

– Jeg hadde aldri trodd at da jeg begynte som baker på 80-tallet at det var strømregningen jeg skulle gå rundt og frykte.

Han forteller at etter en lang periode med pandemi og nylige økte råvarepriser, kommer strømpriskrisen som enda en mørk sky over bransjen.

– Jeg er veldig frustrert over at ikke det kan være mer støtte, fordi Norge er et rikt land og hvis det finnes vilje til det så kunne det blitt jevnet ut med de i nord, sier Justnes.

STRØMKREVENDE: Medeier i Edgars bakeri Mandal, Hans Inge Justnes, forklarer at det krever mye strøm å lage bakevarer i blant annet steinovn. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

Bakeriet har lange tradisjoner i lokalsamfunnet, men frykter nå at høyere strømpriser kan føre til at de blir nødt til å permittere og si opp folk.

– Det er veldig synd om det skal gå ut over vanlige mennesker som har familier og hus. Det er en veldig trist konsekvens av de høye strømprisene.

200 millioner

Nikkelverket i Kristiansand, Glencore, har også fått de høye strømprisene på nært hold.

ØKONOMIDIREKTØR: Kjetil Utsogn mener det er på tide med en støtteordning - også for næringslivet. Foto: Privat

Økonomidirektør i Glencore, Kjetil Utsogn, forteller at produksjonen er svært strømkrevende, og avhengige av rundt 550 gigawattimer strøm i året.

Dette vil i år kunne tilsvare over 200 millioner mer i strømutgifter enn bedriften har budsjettert for.

– Det har eksplodert i forhold til det som ble forutsatt i fjor høst, forteller Utsogn.

– Alarmerende

Nikkelverket er blitt referert til som en nøkkelbedrift i lokalsamfunnet med over 500 ansatte, nærmere 200 kontraktører og 30 lærlinger.

Bedriften er helt avhengig av strøm for å kunne opprettholde driften, og de enorme kostnadene kommer til å merkes, forteller økonomidirektøren.

Han forklarer derimot at ettersom metallprisene på markedet er høye, går fortsatt Glencore i pluss og at det per nå ikke er noen fare for bedriftens fremtid.

Han mener uansett at utviklingen er alarmerende.

– Dersom metallprisene skulle falle og strømprisene fortsette å øke, så kan det bli bekymringsverdig.

Han mener dette vil påvirke konkurransekraften til industrien i landsdelen totalt sett.

– Det vil føre til at det blir mindre attraktivt for en bedrift å etablere seg her, fremfor i nord hvor strøm nærmest er gratis.

– Avgjørende

Ordfører Skisland mener det er avgjørende å få på plass en strømstøtte til bedriftene, noe likt det som private husholdninger mottar i dag.

Han påpeker at han mener tiltakene som tidligere er presentert av regjeringen så langt kan fungere på sikt, men at de nå trenger krisetiltak.

– De vil på sikt kunne hjelpe, men det hjelper ikke nå. Vi trenger tiltak som har en rask effekt.