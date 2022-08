AVLYSTE TURER: Lite snø og smelting av isbreer skaper utfordringer for turismen i alpene. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Turistperler er utsatt: – På lånt tid

Sommerens hetebølge stakk kjepper i hjulene for flere med drømmen om å bestige et av alpenes mest attraktive fjell. Flere turistattraksjoner står i fare for å forsvinne.