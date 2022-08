Vålerenga med stort bud på storscorer – agenten slakter FKH-topp

VIL VEKK: Alioune Ndour, som her feirer med lagkamerat Mads Sande etter 2-2-målet mot Viking i juni, ønsker seg en overgang. Foto: Jan Kåre Ness

Ifølge TV 2s opplysninger har Vålerenga lagt inn flere bud på spissen, som er best kjent som «Badou».

Det seneste budet var på 7,5 millioner kroner.

24-åringen har scoret åtte mål i Eliteserien for Haugesund denne sesongen.

Den belgiske klubben Zulte Waregem har også lagt inn et bud på 4,5 millioner kroner.

Samtlige bud har blitt avslått av FK Haugesund. Ndour har halvannet år igjen av kontrakten i klubben.

Det får senegaleserens agent Djily Dieng til å se rødt.

– De er ikke profesjonelle. De behandler ikke spilleren bra. De har lov til å takke ja eller nei til tilbud, men hvis han ikke får dra nå, kommer han til å forlate klubben gratis om et år når kontrakten går ut. Han drar ikke i januar. Og han drar ikke på slutten av dette overgangsvinduet heller, for han trenger tid til å tilpasse seg. Det er det jeg har å si, sier Dieng til TV 2.

Han legger til en kraftsalve mot Haugesunds sportslige leder Eirik Opedal, som han mener viser mangel på takt og tone i dialogen med de interesserte klubbene.

– Sportsdirektøren er ikke profesjonell. Han er arrogant. Han kan ikke jobben sin og svarer folk uten respekt. Vi ønsker bare det beste for laget og spilleren, sier Dieng.

Eirik Opedal har fått forelagt Diengs uttalelser og svarer slik til TV 2:

– Nå svarer jeg på bud fra klubber. Jeg føler ikke jeg har vært arrogant. Jeg har bare avslått budene. Alle som har prøvd å by, har fått samme beskjed: Vi selger ham ikke nå, og sånn er det.

– Hva tenker du om at han truer med at spilleren går gratis om et år?

– Det er helt greit for oss.

– Er 7,5 millioner kroner for lavt for en spiller med halvannet år igjen av kontrakten?

– Vi vil ikke selge. Vi trenger poeng mer enn penger. Det sier seg selv at det er snakk om store økonomiske tap hvis du rykker ned. Det er ikke noen tvil om det. Det er nå sånn det er, sier Opedal og legger til:

– Agenten kan si hva han vil. Dette handler om to klubber som eventuelt forhandler om en pris. Det har agenten svært lite med.

Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson har ikke besvart TV 2s henvendelser.