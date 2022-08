Politiet har ingen formening om hvorfor drapene skjedde

– Vi jobber for fullt med avhør av sentrale vitner, i tillegg jobber vi med teknisk etterforskning, sier politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt.

– Hvorfor er ikke siktede avhørt?

– Fordi han er innlagt i helsevesenet. Vi må i samråd med dem finne ut når det kan være tilrådelig å få gjennomført et avhør. Det er naturligvis et sentralet etterforskningsskritt.

Etter det TV 2 kjenner til er ikke den siktede mannen i 40-årene tidligere straffedømt. Politiet vil ikke svare på om politiet har kjennskap til ham.

FÅR BISTAND: Kripos hjelper Innlandet politidistrikt med den tekniske etterforskningen av dobbeltdrapet på Otta. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kjenner ikke motivet

Dalsveen ønsker ikke å svare på om det er en relasjon mellom de to avdøde og den siktede mannen.

– Det er en sentral del av etterforskningen. Vi forventer å kunne si mer i løpet av dagen.

– Hvilke hypoteser har dere om motivet?

– Vi har ikke ett motiv som etterforskes spesielt nå. Dette er noe vi søker å avklare, sier politiadvokaten.

Hun tror ikke det kommer flere pågripelser i saken.

– Vi mener at vi har pågrepet riktig gjerningsperson, men det gjenstår mange oppgaver i etterforskningen før vi kan si noe helt konkret om hendelsesforløpet.

– Føler på avmakt

Det var mandag kveld at politiet rykket ut til meldinger om en knivstikking på Otta i Sel kommune i Gudbrandsdalen.

Like før klokken 19.30 bekreftet de at to personer var bekreftet drept i et boligkompleks.

Lokalsamfunnet på Otta er sterkt preget av gårsdagens dramatikk og det tragiske utfallet.

– Dette er en dag der mange føler på avmakt, sier fungerende ordfører Pål Ellingsbø til TV 2 tirsdag morgen.

– Dette er noe man som regel bare leser om i media. Jeg tror mange føler på en mistro om at dette kan skje i vårt lokalsamfunn også, sier Ellingsbø.