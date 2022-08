Rekdal på spillerjakt: – Det kan alltid skje ting

I tur og orden har Rosenborg forsterket seg med islandske Kristall Mani Ingason og danske Casper Tengstedt.

– Så sant det ikke skjer noe ut, så er vi fornøyd. Det var viktig å få dette på plass nå når vinduet åpnet, sier Kjetil Rekdal til TV 2.

Men lysten på en defensiv forsterkning, nærmere bestemt en høyreback, har ikke endret seg for Rekdal og co.

– Nei, det har ikke det. Det kan jo hende at det kommer noe der. Det har vi vel sagt, men utenom det så skjer det ikke noe.

– Så Leo Cornic er nestemann inn?

– Ja, jeg skjønner at det blir spekulert i det. Vi får vente å se hva som skjer, sier Rekdal om Djurgårdens høyreback, som har vært linket til Trondheim.

– Blåser opp prisene

En som imidlertid er på plass allerede er den danske angriperen Casper Tengstedt. 22-åringen, som kommer fra danske Horsens, koster trønderne om lag ti millioner kroner ifølge Adresseavisen.

– Nå er det jo alltid sånn med mediene at de blåser opp prisene, så jeg tror ikke vi skal ta det så veldig seriøst. Men, ja, det er klart at han forventninger på seg. Så må vi gi han tid til å finne seg til rette her. Om han spiller på lørdag eller ikke... vi får se når alle er på feltet og vi begynner å trene elleve mot elleve, sier Rekdal.

Nysigneringen trente ikke med laget tirsdag formiddag ettersom han spilte kamp for Horsens så sent som søndag, men angriperen fulgte ivrig med sine nye lagkamerater fra sidelinjen.

– Det føles deilig. Jeg er glad for å være her. Nå er jeg her og det er jeg superglad for, sier Tengstedt til TV 2 og fortsetter:

– Jeg synes de har et spennende prosjekt på gang. De har mange unge spillere, og noen eldre spillere man kan lene seg på. Det synes jeg er fett og det ville jeg veldig gjerne være en del av.

Ønsker seg vekk

En som er i ferd med å gå motsatt vei i døra på Lerkendal er Vebjørn Hoff. 26-åringen har ikke startet en eneste seriekamp under Kjetil Rekdals ledelse, og etter det TV 2 erfarer ønsker sunnmøringen et klubbskifte.

– Det er jo sånn i fotball at det kan alltid skje ting. Så lenge vinduet er åpent, og det er vel ut august, så kan det alltid skje ting. Det er helt umulig å si at det skjer eller at det ikke skjer, men i utgangspunktet så ønsker vi å beholde den stallen vi har, men som sagt kan jo det endre seg i løpet av den måneden som går, sier Rekdal.