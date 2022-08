Mann (50) brakk penis under sex – fikk sjelden skade

PENIS-ULYKKE: En 50-årig indonesisk mann skadet penisen under samleie med kona, og pådro seg «auberginedeformitet». Her er røntgenbildet av den skadede penisen. Foto: International Journal of Surgery Case Reports

En indonesisk mann skulle bare ha en intim stund med kona da uhellet skjedde.

Midt i akten hørte 50-åringen et knekk nedentil, hvorpå ereksjonen forsvant og det rant blod ut av urinrøret. Videre fikk mannen problemer med å ejakulere. Penisen viste seg å være brukket.

Til legene forklarte ulykkesfuglen at hans edle deler hadde vært hoven i fire timer etter hendelsen. Ved videre undersøkelse ble det kjent at kjønnsorganet hadde fått en lilla farge – og blitt så kraftig bøyd til høyre – at det lignet på et spørsmålstegn.

Det skriver tidsskriftet International Journal of Surgery Case Reports.

«Auberginedeformitet»

Indoneseren ble diagnostisert med sjeldne «eggplant deformity» eller «auberginedeformitet» på norsk. Det vil si at penisen ligner på en aubergine både i form og farge.

AUBERGINEFORMET: Mannens penis lignet på en aubergine både i form og farge. Foto: Colourbox

Penisbruddet skjer som oftest når penisen glipper ut av vaginaen under sex, og bøyer seg mot det kvinnelige kjønnsorganet.

Ifølge NHI kan et penisbrudd oppstå på følgende måte:

Under ereksjon er penis full av blod. Hvis den erigerte penis plutselig bøyes kraftig, kan det føre til at bindevevshinnen som omgir svamplegemene, kan sprekke og rives over. Resultatet kalles et penisbrudd. Skaden kan skyldes uhell ved samleie, eller i noen tilfeller kraftig masturbasjon.

Ubehandlet kan lidelsen føre til permanente skjevstillinger, impotens eller urinrørsforsnevringer, ifølge Store norske leksikon.

Behandlet

50-åringen og penisen hans fikk straks behandling fra legene. Penisen ble skjært opp og det skadede urinrøret og penisvevet ble reparert. Blodansamlingen ble også tømt, ifølge International Journal of Surgery Case Reports.

Etter fem dager ble mannen utskrevet fra sykehuset, og han måtte late vannet gjennom et kateter de neste 21 dagene.

Under en oppfølgingsavtale fire måneder senere, kom det frem at 50-åringen kunne ejakulere og å ha samleie med kona si igjen uten plager.