Dette vet vi om siktede for dobbeltdrapet på Otta

En mann er siktet etter at to personer ble funnet drept i et boligkompleks på Otta i Sel kommune.

Etter det TV 2 kjenner til bor den siktede mannen i samme nabolag som de to drepte. Han har vært folkeregistrert på denne adressen siden 2003.

TV 2 har snakket med flere personer som hadde kjennskap til den siktede.

De forteller at mannen var mye alene og at han sjeldent hadde besøk.

Ingen straffehistorikk

Forsvarer Anders Bjørnsen opplyser til TV 2 at den siktede ikke er tidligere straffedømt.

Siktede er overført til helsevesenet og ivaretas der. Bjørnsen er ikke kjent med om siktede har en tidligere historikk med helsevesenet.

Den siktede mannen varslet selv politiet etter drapet og ble pågrepet i nærheten av åstedet uten dramatikk.

Lokalsamfunnet i sjokk

Politiet i Innlandet rykket mandag kveld ut etter melding om knivstikking på Otta i Sel kommune.

Det ble først meldt om to personer med alvorlige skader etter hendelsen, men klokken 19.27 skriver politiet at to personer er funnet drept i et boligkompleks på Otta.

– To personer er drept. En person er pågrepet og det er den pågrepne som har varslet politiet om hendelsen, sa innsatsleder Fredrik Thompson til TV 2 mandag.

Lokalsamfunnet på Otta er sterkt preget av det som har skjedd. Tettstedet har bare rundt 2200 innbyggere og for mange kom derfor drapene tett på.

– Dette er noe man som regel bare leser om i media. Jeg tror mange føler på en mistro om at dette kan skje i vårt lokalsamfunn også, sier Ellingsbø.