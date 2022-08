Boligprisene sank med 1,6 prosent i juli

– Mens boligmarkedet i juli under pandemien i 2020 og 2021 var preget av stor aktivitet, har det blitt solgt få boliger i år.

Det sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Vi må tilbake til 2017 for å finne en juli med færre salg enn i årets juli.

FERSKE TALL: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, presenterer boligprisstatistikk tirsdag formiddag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Analytikere hadde ventet en sesongbasert prisvekst på 0,3 prosent, men i stedet sank boligprisene i juli med 1,6 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent. Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 prosent.

– Normalt

Selv om den underliggende prisutviklingen var negativ og det var store variasjoner i prisutviklingen i landet, vil Eiendom Norge karakterisere utviklingen som normal for juli å være.

I juli ble det solgt 4.069 boliger i Norge, noe som er 19,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 53.771 boliger i Norge. Det er 11,6 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I juli ble det lagt ut 3.221 boliger for salg i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2021.

– Jeg må innrømme at prisfallet er noe større enn forventet, men det er nok et resultat at nordmenn har tatt skikkelig sommerferie i år, sier Lauridsen.

Han legger til at konsekvensene av renteøkningen kommer til å bli enda mer synlig til høsten.

Sterk utvikling i Oslo

Oslo skiller seg ut i juli som det området med sterkest sesongkorrigert utvikling gjennom sommeren, ifølge Lauridsen.

– Dette illustrerer vår vedvarende bekymring for boligprisutviklingen og prisnivået i hovedstaden.

– Vi ser heller ikke at renten vil bite her med første. Hovedstadregionen har nå sterk befolkningsvekst og fortsatt vedvarende lav boligbygging. Dette gir ytterligere prispress i Oslo, sier Lauridsen.

STOR BEKYMRING: Få leiligheter på markedet i hovedstaden presser opp prisene Foto: Cornelius Poppe

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving, mener Oslo har et særproblem.

– Den lokale leilighetsnormen siden 2007 forbyr å bygge mindre boliger. Underskuddet på mindre osloboliger har økt i takt med befolkningsveksten gjennom arbeidsinnvandring og flere studenter.

Boligprisene i Trondheim derimot, sank med 2,1 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,4 prosent.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 28 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde et snitt på 41 dager.