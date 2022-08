Hadde en hemmelig plan – ofret finaleplassen i Norges sprekeste

I nest siste episode av TV 2-programmet, Norges sprekeste, sto det om en plass i finalen.

Syv skulle bli til fem, i episodens to avgjørende konkurranser. Dette ble både dramatisk og følsomt for flere av pensjonistene.

Ofret finaleplassen

Den første konkurransen foregikk på SUP-brett (padlebrett, red. anm.). Mariann Stenbakk (77) og Rolf Smaadal (75) havnet nederst på resultatlisten og måtte derfor møtes til en avgjørende duell for å kjempe om en plass i finalen.

DUELL: Mariann Stenbakk (77) og Rolf Smaadal (75) møttes til duell. Foto: TV 2

Duellen gikk ut på å dra ut treklosser av et tårn, for så å bygge det høyere. Målet var å holde bygget stabilt.

Annenhver gang rokerte de klossene i tårnet, så dro Stenbakk ut den avgjørende biten.

AVGJØRENDE: Mariann Stenbakk (77) dro ut den avgjørende klossen, så kom overraskelsen. Foto: TV 2

– Jeg tenkte: Ja, ja, da er min tid ferdig, sier Mariann Stenbakk til TV 2.

Tårnet raste og hun forberedte seg på å reise hjem, men slik ble det ikke.

Smaadal sto igjen som vinner og holdt i den siste finaleplassen, men så overrasket han.

– Med tanke på de tidligere resultatene syntes jeg det var ufortjent at hun skulle gå ut på grunn av noen klosser, hvor utfallet kanskje spilte mer på tilfeldighetene fremfor ferdighetene, sier han.

Med dette i tankene valgte 75-åringen å gi bort finaleplassen sin til motstanderen.

OVERRASKET: Rolf Smaadal overrasket da han ga bort finaleplassen. Foto: TV 2

Han innrømmer at avgjørelsen var tatt allerede før duellen.

– Avgjørelsen tok jeg allerede før konkurransen, men jeg gjorde mitt beste. Jeg ville vinne slik at jeg kunne gi den bort, forklarer han muntert.

Han fortsetter:

– Det var jo en glede for meg å se at hun ble så glad.

Stenbakk beskriver at hun ble «glad» og «rørt».

RØRT: Mariann Stenbakk ble rørt av konkurrentens avgjørelse. Foto: Skjermdump / Norges Sprekeste

– Jeg skjønte det ikke først. Jeg ble helt rar i kroppen da han sa det. Så gikk det opp for meg. Jeg tenkte bare: «Herregud, for en mann han er».

Hun forklarer at hun fikk en ny motivasjon.

– Rolf sa at jeg fortjente plassen, så da måtte jeg kjempe videre for han. Det betydde så mye at han hadde hadde troen på meg. Jeg ble veldig rørt.

77-åringen fikk finaleplassen, og Smaadal måtte forlate programmet.

OFRET SEG: Rolf Smaadal (75) ga bort finaleplassen sin og måtte forlate Norges Sprekeste. Foto: TV 2

– Jeg har hatt en helt utrolig fin og positiv opplevelse, som jeg ikke ville vært foruten, avslutter han.

Dramatisk – trakk seg fra konkurranse

Konkurransen på SUP-brett bød på dramatikk for en annen deltaker som også måtte reise hjem.

Mahinder Kumar Naveen (73) støtte på utfordringer under konkurransen, da han møtte på kraftig motvind. I tillegg var hans tidligere opplevelse på brettet også krevende.

Han valgte å trekke seg fra konkurransen, og måtte dermed forlate programmet.

73-åringen tok avskjeden med et smil og forteller til TV 2 at han ser på hele opplevelsen som «positiv».

RØK UT: Mahinder Kumar Naveen (73) røk ut av Norges Sprekeste etter SUP-dramatikk. Foto: TV 2

– Det har vært helt fantastisk å være med i Norges sprekeste. Jeg kunne kanskje ha trent mer før jeg gikk inn, men jeg kom langt og de andre var veldig flinke, sier Mahinder Kumar til TV 2. Han fortsetter:

– Opplegget har vært strålende og jeg har lært masse nytt. Jeg har aldri opplevd noe lignende før.

Klare for finale

Finalistene som skal kjempe om tittelen Norges sprekeste er Nils Harald Moe (75), Linda Verde (72), Morten Kristiansen (71), Inge Hansen (75) og Mariann Stenbakk (77).

FINALISTER: Den pensjonerte lektoren Nils Harald Moe (75) fra Tromsø. Foto: TV 2
FINALISTER: Orienteringsløperen Linda Verde (72) fra Drammen. Foto: TV 2
FINALISTER: Langrennsløperen Morten Kristiansen (71) fra Oslo. Foto: TV 2
FINALISTER: Håndballkapteinen Inge Hansen (75) fra Oslo. Foto: TV 2
FINALISTER: Løpedronningen Mariann Stenbakk (77) fra Moss. Foto: TV 2

Finalen av Norges sprekeste sendes på TV 2 mandag kl. 21.40.

