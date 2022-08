Skjebneavstemning: – Veldig jevnt

Delstaten Kansas sine innbyggere går tirsdag til valgurnene for å stemme over om abortrettighetene skal innskrenkes eller ikke.

Det er første gang det gjennomføres en abortavstemning i en delstat siden den nasjonale retten til selvbestemt abort ble fjernet i USA i juni.

– Nå vil abortmotstanderne i Kansas prøve å endre delstatsgrunnloven, slik at de i neste runde kan vedta et forbud mot abort, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.

Det har vært intens mobilisering for å vinne stemmer på begge sider, og det er knyttet stor spenning til resultatet.

Mjelde har selv bodd i Kansas, og tror at abortmotstanderne får viljen sin.

– Det er veldig jevnt, men jeg vil nok tro at abortmotstanderne får et flertall her og får fjernet retten til abort fra delstatsgrunnloven, mener Mjelde.

KAMPANJER: De siste ukene har byer i Kansas vært fylt av rivaliserende skilt som sier «stem ja» eller «stem nei» til forslaget om å endre ordlyden rundt abort i delstatens grunnlov. Foto: Reuters / NTB

– Da vil Kansas etter hvert innføre bortimot totalforbud mot abort, men det vil ta litt tid, sier han.

Vil endre ordlyd

I dag er abort lovlig til uke 22 i Kansas, en rett som stammer fra en avgjørelse fra delstatens høyesterett i 2019.

Ja-velgere ønsker at delstaten skal endre ordlyden som garanterer retten til abort, og mener dette vil la politikerne ta en beslutning uten rettslig innblanding.

Blant disse er talspersonen for «Value Them Both»-kampanjen, Mackenzie Haddix.

– Det vil rett og slett gjenopprette vår evne til å ha en samtale, sier Haddix til nyhetsbyrået AFP.

«JA»: Ja-velgerne ønsker å tillate politikerne å ta en egen beslutning om retten til abort, noe som vekker sterke reaksjoner. Foto: Reuters / NTB

Nei-velgerne mener derimot at kampanjen er et forsøk på å sørge for et direkte forbud mot abort i delstatsforsamlingen.

– Endringen vil ta bort en rett og frihet som hele Kansas' befolkning nyter godt av, sier Ashley All, talsperson for «Nei»-kampanjen Kansas for Constitutional Freedom (KCF).

– Redd for konfliktnivået videre

Mjelde forklarer at målet til antiabortbevegelsen i USA er at fostre skal regnes som et menneske, og at det å ta abort skal bli karakterisert som et drap, og dermed være ulovlig.

– Denne saken er langt fra ferdig enda. Sist USA hadde en debatt om hvordan man skal definere et menneskeliv var på 1850-tallet, og da var temaet slaveri. Den gang ble det borgerkrig i USA, sier Mjelde.

Han mener ikke at abortsaken er nok til å utløse en borgerkrig, men:

– Med så mye som surrer og bobler i amerikansk politikk nå, med abortsaken, mistillit til valgsystemet, masseskytinger og at det har kjørt seg så til de grader fast, er jeg redd for den politiske stabiliteten og konfliktnivået videre, sier Mjelde.

Høyesterettskjennelsen Roe vs. Wade ble opphevet i slutten av juni, og det ble dermed slutt på nesten 50 år med føderal abortrett i USA.

FØLELSER: Abortmotstandere feiret etter høyesterettskjennelsen for en drøy måned siden. Foto: Reuters / NTB

– Det er en veldig, veldig betent sak. I mange andre kulturelle konfliktsaker har USA blitt mer og mer liberale, men akkurat abortsaken har aldri lagt seg, sier Mjelde.

Siden Roe vs. Wade ble opphevet har en rekke delstater innført stenge abortlover. Totalt 30 av 50 amerikanske stater har varslet at de vil stramme inn eller endre på rettighetene til abort, ifølge en oversikt fra New York Times.