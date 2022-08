Styrtregn i vente: – Blir ganske heftig

VÅTT: Det kan bli en regnfylt avslutning på sommerferien for flere denne uken. Foto: Annika Byrde / NTB

Tirsdag ettermiddag og kveld ventes det kraftige regnbyger flere steder i landet.

– Det blir større mengder nedbør de neste dagene. Det er lagt ut farevarsler både for styrtregn og jordskred, så det kan bli en litt vanskelig uke, sier vakthavende meteorolog Martin Pecnjak i StormGeo til TV 2.

Her blir det mest heftig

Han forteller at uværet holder seg til Vestlandet, Trøndelag og Nordland, og at det kan bli korte perioder med kuling gjennom uken.

– I dag blir det ganske heftig på Vestlandet og i Trøndelag. Ifølge de siste prognosene kan det på Vestlandet bli 40 til 60 mm nedbør gjennom dagen i dag, sier sier Pecnjak.

Det blir ikke like heftig i resten av landet.

– Men sørover i Vest-Agder kan det også komme opptil 40 mm nedbør i løpet av ettermiddagen, sier Pecnjak.

Onsdag ser det også ut til å bli store mengder nedbør. Troms og Finnmark får spredte regnbyger de neste dagene.

Deretter roer ruskeværet seg noe utover i uken.

– Fra torsdag blir det ikke like voldsomt. Fredag og lørdag blir det derimot igjen kraftige regnbyger, spesielt i nord og på Vestlandet. Lørdag vil Nordland og Trøndelag oppleve 50-60 mm nedbør, sier Pecnjak.

Helgens værvinner

Metorologen opplyser at det i hovedsak er Østlandet som får pent vær frem mot helgen.

– Det blir rundt 22-23 grader her. Østafjells får langt bedre vær enn resten av landet de neste dagene, forteller Pecnjak.

FINVÆR I VENTE: Langtidsvarselet lover godt for sol og varme over hele landet. Foto: Javad Parsa / NTB

Det holder seg derimot ikke helt skyfritt.

– Det blir regn torsdag Østafjells, men ikke i større mengder, fortsetter Pecnjak.

Gladnyhet

Derimot er det bedre værdager i vente over hele landet for neste uke.

– Det er ganske sannsynlig at det kommer et sterkt høytrykk innover Skandinavia inn i neste uke, og det blir et par dager med lettere vær, mer sol og høyere temperaturer, forteller Pecnjak.

Finværet vil titte frem over hele landet.

– Så neste uke blir mye bedre enn været vi får de neste dagene nå, kan meteorologen fortelle.