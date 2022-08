Siktede er overført til helsevesenet

Det er berammet fengslingsmøte klokken 13 for mannen som er siktet for dobbeltdrapet på Otta.

Mannen som er siktet for å ha drept to personer på Otta mandag er så langt ikke avhørt. Det bekrefter mannens forsvarer, Anders Bjørnsen, til TV 2 tirsdag morgen.

– Fokus i dag er spørsmålet om varetekt og eventuelt samtykke til det, sier Bjørnsen.

I en pressemelding tirsdag opplyser politiet om at mannen er overført til helsevesenet og ivaretas der. Klokken 13 tirsdag er det berammet fengslingsmøte for mannen.

Kripos bistår med kriminaltekniske undersøkelser, men det er ikke anmodet om taktisk bistand.

Flere vitner

Politiadvokat Julie Dalsveen sier det er foretatt en del avhør, men at det er fortsatt tidlig i etterforskningen.

– Det er for tidlig å gå inn på detaljer. Vi har tatt avhør av flere vitner, der det er også et vitne som meldte denne hendelsen inn, forteller Dalsveen til TV 2 tirsdag.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere om politiet har kontroll på et eventuelt drapsvåpen, eller om siktede er en kjenning av politiet.

Ifølge Dalsveen ønsker politiet å foreta et avhør av mannen når det blir mulig.

Varslet politiet

Det var den siktede mannen selv, i tillegg til et vitne, som varslet politiet om knivstikkingen, som fant sted i et boligkompleks på Otta i Innlandet.

Da politiet ankom stedet fant de to personer med alvorlige skader. Klokken 19.27 mandag opplyste politiet om at de to var døde.

Politiet har så langt ikke kommentert hvorvidt det er en relasjon mellom gjerningspersonen og ofrene. De dreptes pårørende er varslet og ivaretas av kommunens kriseteam.

Ekstra gudstjeneste

Tirsdag er Sel kirke åpen mellom klokken 9 og 15 for de som har behov for å samles etter hendelsen, forteller kirkeverge Steinar Grøn til TV 2.

– Her kan man samles, snakke med prest, tenne lys eller ta en kaffe sammen, dersom man ønsker det, forteller Grøn.

Kirken vil også ha en ekstra gudstjeneste søndag klokken 19 for de som ønsker å samles.