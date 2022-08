Liz Truss får støtte fra flere regjeringsmedlemmer

Liz Truss kunne mandag notere seg ytterligere støtte fra regjeringsmedlemmer i sin kamp for å bli de konservatives nye leder.

Tidligere finansminister Rishi Sunak og utenriksminister Liz Truss er de to gjenværende kandidatene som kjemper om lederskapet i det konservative partiet i Storbritannia.

Nå stemmer partiet

Samme dag som det konservative partiets 200.000 medlemmer startet avstemningen om ny partileder etter Boris Johnson, fikk Truss støtte fra handelsminister Penny Mordaunt, som ble slått ut i den siste runden av parlamentsgruppens avstemninger.

Sunak har hatt klart flest støttespillere i parlamentsgruppen, men Truss´ popularitet er økende, og denne siste voteringen er av et helt annet slag: Nå er det partimedlemmene som skal stemme. Og ikke bare stemmer det på hvem som skal bli partileder: vinneren skal også ta over som statsminister.

Kort før fikk hun støtte fra finansminister Nadhim Zahawi. Fra før støttes hun av forsvarsminister Ben Wallace, tidligere Nord-Irlandminister Brandon Lewis og sentrumspolitikeren Tom Tugendhat.

Skatteøkningene er viktige

Hennes rival, Rishi Sunak, som i motsetning til Truss mener at skatteøkninger er nødvendig, forsøkte å ta opp kampen med en plan for framtidige skattekutt. Truss mener skattene må kuttes nå for å håndtere Storbritannias verste dyrtid på flere generasjoner.

Under et gårdsbesøk mandag lovte Truss, tidligere EU-tilhenger som ble ivrig brexit-tilhenger, å frigjøre landets bønder fra EUs reguleringer. Hun lovte også å avhjelpe mangelen på arbeidskraft på landets gårdsbruk, som gjør at britiske bønder nå må la moden frukt råtne i åkrene og må slakte friske griser.

Mangelen på arbeidskraft er en konsekvens av utmeldingen fra EU og de nye strengere reglene om innvandring.

Svært ulike kandidater

Konkurransen står nå mellom to svært ulike kandidater.

Utenriksminister Liz Truss var blant de siste til å lansere kandidaturet sitt. Hun har sikret seg støtte blant dem i partiet som fremdeles er lojale mot Boris Johnson. Hun har vært beskrevet som favoritt til å overta stafettpinnen som partileder og statsminister. Truss ønsker lavere skatter og hun vil krympe staten.

Rishi Sunak var finansminister fram til han gikk av i protest mot Boris Johnson 6. juli, og blir regnet for å ligge mot sentrum av det konservativt partiet. Han fikk mye ros under pandemien for håndteringen av støtteordninger, men populariteten har dalt i det siste.