Vil kvitte seg med seks forsvarsspillere

Raheem Sterling har kommet fra Manchester City, mens Kalidou Koulibaly ble signert fra Napoli. Nå vil Chelsea-manager Thomas Tuchel ha flere inn portene på Stamford Bridge.

Overgangsjournalist Fabrizio Romano skriver at RB Leipzig-forsvarer Josko Gvardiol (20) kan bli en del av en byttehandel som kan se Chelsea-spiss Timo Werner returnere til Tyskland.

Brighton-back Marc Cucurella har levert inn en overgangsforespørsel etter å ha vært jaktet av regjerende Premier League-mesterne Manchester City i hele sommer. Nå har Chelsea øynet mulighet for at spanjolen vil flytte til London isteden, skriver Standard.



England-helt med stikk til Harry Kane

Vi holder oss i Chelsea-land: Keeper Kepa Arrizabalaga kan bli lagkamerat med Leo Skiri Østigård. Sky Sports skriver at klubbene diskuterer en låneovergang for 27-åringen.

Manchester United og manager Erik ten Hag har sett til Nederland for forsterkninger så langt, men nå skal kompasskursen være pekt inn lenger øst - nærmere bestemt Tyskland og Østerrike.

Elabdellaoui meid ned av Kepa - King reddet poeng

Stuttgarts Østerrikske spiss Sasa Kalajdzic (25) skal være en mann som sees på, melder Daily Mail. 19-åringen Benjamin Sesko, som spiller for Red Bull Salzburg, er også et mål. I Sport skriver at et bud på 45 millioner pund kan være nok til å lokke ham fra Salzburg-klubben.

Mye aktivitet ut portene på Old Trafford må man regne med. Daily Mail skriver at ten Hag er klar til å kvitte seg med hele seks forsvarsspillere. Det gjelder Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Alex Telles, Ethan Laird, og Phil Jones.

En annen søkkrik klubb som har vært relativt beskjeden på overgangsmarkedet så langt er Newcastle United. Med nye eiere har det vært store forventninger til utstrakt pengebruk.

James Maddison skal være av interesse for Newcastle-manager Eddie Howe, men for å lokke 25-åringen til St. James' Park må «The Magpies» ut med 60 millioner pund, ifølge Football Insider.

Bernd Leno er på nippet til å bli Fulham-spiller. The Guardian forteller at Fulham og Arsenal er enige om en overgang verdt åtte millioner pund for den tyske sisteskansen.

Samme avis skriver at PSG-spiller Idrissa Gana Gueye kan gjøre comeback i Everton-skjorta. Midtbanespilleren skal ha reist til Merseyside for den medisinske testen.

Liverpool-forsvarer Nat Phillips er ønsket av Fulham og Bournemouth. Men da må de to nyopprykkede lagene i Premier League gi mer enn ti millioner pund, skal vi tro Goal.