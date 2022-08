USA: Vellykket aksjon mot al-Qaida-topp i Afghanistan

USA har gjennomført en vellykket aksjon mot et viktig al-Qaida-mål i Afghanistan, sier en amerikansk tjenestemann.

Tjenestemannen sier at antiterroroperasjonen ble gjennomført av CIA i helgen og at det ikke var noen sivile ofre.

Kilder hos amerikanske myndigheter sier til Reuters at det angivelig er Al-Qaida-leder Ayman al-Zawahiri som er drept.

En av tjenestemennene, som er anonymisert, sa at et droneangrep ble utført av CIA i den afghanske hovedstaden Kabul søndag.

I en uttalelse bekreftet Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid at et droneangrep fant sted og fordømmer den på det sterkeste, og kalte den et brudd på «internasjonale prinsipper».

Det hvite hus opplyser at president Joe Biden skal kommentere aksjonen senere mandag. Han skal tale fra balkongen i Det blå rommet siden han fortsatt er i isolasjon på grunn av koronasmitte.