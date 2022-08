Mann dømt til sju års fengsel for storming av Kongressen

En mann fra Texas er dømt til over sju års fengsel for sin deltakelse i stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar 2021.

Guy Wesley Reffitt var væpnet med pistol og iført skuddsikker vest og hjelm da han deltok i stormingen i et forsøk på å hindre at de folkevalgte utropte Joe Biden til valgets rettmessige vinner.

Reffitt fortalte andre medlemmer av Texas Three Percenters, militsgruppen han tilhører, at han planla å hale demokratenes speaker Nancy Pelosi ut av kongressbygningen etter beina slik at «hodet hennes traff hvert eneste trappetrinn på veien ned».

Dommen på 87 måneders ubetinget fengsel og tre års betinget fengsel er den strengeste som hittil er avsagt i saker mot fanatiske Donald Trump-tilhengere som deltok i stormingen av Kongressen.

Påtalemyndigheten hadde imidlertid lagt ned påstand om 15 års fengsel for Reffitt.

Den lengste dommen som tidligere er avsagt, var mot to menn som ble funnet skyldige i å ha angrepet politifolk. De fikk fem år og tre måneders ubetinget fengsel.

Reffitts 19 år gamle sønn ble ført som vitne under rettssaken og fortalte at faren sa at han og søsteren, som da var 16 år gammel, ville bli sett på som forrædere dersom de varslet myndighetene om ham. Han sa ifølge sønnen også at «forrædere blir skutt».

Reffitt vitnet ikke selv i rettssaken, men forsvareren hans ba om at han ikke dømmes til mer enn to års fengsel og påpekte at han ikke angrep noen politifolk eller gikk inn i selve kongressbygningen.