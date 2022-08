TV 2 erfarer: Strandberg med sjokkretur til Vålerenga

Stefan Strandberg (32) kunne fortsatt karrieren i utlandet. Nå vender han i stedet hjem til norsk fotball. Etter det TV 2 erfarer blir landslagsspilleren i løpet av kort tid presentert som Vålerenga-spiller.

TV 2 vet at midtstopperen nylig fikk et tilbud fra Ronny Deilas Standard Liège og at han til og med bestod en medisinsk test med den belgiske klubben.

Likevel skrev han aldri under for Deilas klubb. Til syvende og sist skal valget ha falt ned på Vålerenga.

Oslo-klubben avholder en pressekonferanse klokka 14:00. Der forventes det at midtstopperen blir presentert.

– For Vålerenga er dette en fantastisk signering, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Det skal være snakk om en kontrakt ut 2024-sesongen med Oslo-kubben.

Det betyr at lyngdølen vender hjem til klubben han spilte for fra 2009 til 2012. Signeringen betyr at sportssjef Joacim Jonsson omsider har fått tak i sin første virkelig store signering.

– Det at Vålerenga klarer å få tak i Strandberg er både overraskende og imponerende. Stefan Strandberg har vist i landskampene for Ståle Solbakken at han fortsatt har et veldig høyt nivå inne, og jeg tror han vil passe ypperlig inn i den fotballen Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo ønsker å spille, sier Mathisen.

Stefan Strandberg har ikke besvart TV 2s henvendelser om klubbframtiden den siste tiden.

RETURNERER: Stefan Strandberg vender tilbake til klubben han spilte for fra 2009 til 2012. Her fra et blodig oppgjør mot Sogndal på Ullevaal i 2011. Foto: Stian Lysberg Solum

Overraskende retur

Siden Strandberg forlot Vålerenga og etter hvert Rosenborg, har han stort sett spilt i utlandet og tjent gode penger - spesielt i Russland.

Senest i fjor spilte han Serie A-fotball for Salernitana, men der havnet han på kant med klubbpresidenten og spilte aldri en kamp etter av VM-drømmen røk mot Nederland i november.

Uansett har Vålerenga fått tak i en ettertraktet spiller som kunne fortsatt utenlandsdrømmen. I løpet av det siste årene har han blant annet blomstret under Ståle Solbakkens ledelse på landslaget. Strandberg er et sikkert kort i Solbakkens startoppstilling og en av ledertypene på landslaget.

– Stefan Strandberg har enorm respekt i landslagsmiljøet. Selv om han har vært en viktig bidragsyter på landslaget uten mange spilleminutter i klubbfotballen, så går jo ikke det i lengden. Derfor er det viktig for han også at han kommer seg til en klubb han får spille hver eneste uke, og det vil han gjøre i Vålerenga, sier Mathisen.

Selv har Strandberg vært tydelig på at landslaget vil ha sitt å si når han skal ta sitt neste valg.

Nå tyder mye på at han har valgt tryggheten i Norge - og at det er Vålerenga og norsk fotball som får gleden av Strandberg de kommende årene.