United-Isak (17) åpner opp: – Kjedelig å være som alle andre

– Det har alltid vært en drøm å gå ut på Old Trafford for A-laget. Det var artig. Jeg merker at det har vært litt trøkk rundt meg på sosiale medier, sier Hansen-Aarøen til TV 2 på telefon fra Manchester.

De siste ukene har det begynt å ta av rundt den offensive midtbanespilleren.

Han begynte sesongoppkjøringen med en treningsleir med reservelaget, men da han kom tilbake til Manchester, ble han flyttet opp for å trene med førstelagstroppen.

Så ble han tatt ut i kamptroppen til søndagens treningskamp på Old Trafford mot Rayo Vallecano, den siste før Premier League-starten.

Erik ten Hag må ha likt det han så av nordmannen på trening, for han ble belønnet med sin uoffisielle debut – i det 83. minutt – i en alder av 17 år.

– Det er positive tilbakemeldinger. Det er bra, sier Hansen-Aarøen.

Lærer av Ronaldo

Han har blant annet rukket å få oppleve superstjernen Cristiano Ronaldo (37) på nært hold, både på trening og kampdag. Dette til tross for at den 20 år eldre portugiseren nærmer seg karriereslutt, mens nordlendingen bare så vidt er i gang.

– Alle ønsker å spille og trene med de beste. Det er artig, sier han.

– Hva lærer du av å være så tett på ham?

– Han gjør bestandig mer enn andre i gymmen og sånt. Jeg kan lære mye av holdningene hans, sier Hansen-Aarøen.

Han svarer kort i starten av intervjuet, men snakker seg varm etter hvert.

Og da han åpner opp om hva han mener har vært viktigst på veien til hverdagen med Manchester United-stjernene, blir det tydelig at mange kunne lært ett og annet av holdningene til det TIL-oppfostrede stortalentet.

– Med fotballen har jeg aldri blitt nervøs. Fotballen er en ting der jeg er sikker på meg selv. Hver gang jeg går ut på en bane, bare koser jeg meg fordi jeg gjør det jeg liker. Jeg har bestandig et smil rundt munnen på en fotballbane. Jeg tror det bare er litt sånn jeg er, jeg er ganske rolig til ting. Jeg er så heldig at jeg kan kalle fotball jobben min, at jeg får lov til å gjøre det jeg elsker hver dag, sier han.

– Hvordan forklarer du at du ikke blir nervøs, selv når du debuterer for Manchester United eller trener med Cristiano Ronaldo?

– Når jeg går ut på fotballbanen, har jeg veldig høy selvtillit. Jeg er sikker på at jeg vet hva jeg kan gjøre på den banen, og sikker på meg selv.

– Er det din største styrke?

– Det er en viktig ting. Jeg tenker at hvis man ikke har selvtillit, er det vanskelig å gjøre bra. Da tør man ikke gjøre de tingene man er god på. Det å prestere og ha god selvtillit henger veldig tett sammen, sier Hansen-Aarøen.

– Liker å skille meg ut

U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud kaller ham en type som «ikke er helt A4», en «fritenker» og en «kreativ» person.

– Hva tror du han legger i det?

– Uansett hvor jeg er, er jeg bare meg selv. Jeg tør å være meg selv. Jeg har tatoveringene mine, liker klær og sånt. Jeg liker å skille meg ut. Det er noe jeg bestandig prøver å gå for. Det er kjedelig å være som alle andre, se ut som alle andre. Det er bare én av deg. Da må man få lov til å være seg selv.

I etterkant av innhoppet har vel så mye av medieomtalen handlet om tatoveringene hans som prestasjonene på banen.

– Det har vært litt snakk om tatoveringene mine, har jeg sett. Jeg synes bare det er artig, sier unggutten.

Han flyttet til Manchester som 15-åring. Da var huden fri for blekk. Siden har han fylt begge armene og begynt å tatovere halsen.

– Det er noe jeg liker veldig godt. Jeg har en pappa med litt tatoveringer, så jeg har alltid visst at jeg kom til å ta det på et tidspunkt, sier Hansen-Aarøen.

Dette betyr den lange teksten

Den første han tok, har han på venstre underarm. Den svært lange teksten er skrevet i så liten skrift at kameraene ikke plukker opp hva som står der, men Hansen-Aarøen avslører at det dreier seg om Sylvester Stallones tale i filmen «Rocky Balboa» fra 2006.

Dette er et utdrag fra tatoveringen:

«It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward.»

– Jeg husker bare at da jeg var yngre og så på fotballvideoer på YouTube, så var den talen ofte i bakgrunnen, sier Hansen-Aarøen.

Han har selv erfart at man må tåle litt motgang for å nå målene sine. Den første tiden i Manchester var tøff; pandemien førte til mye tid liggende på rommet og en svært ensformig og isolert tilværelse.

– Det var spesielt tøft. Jeg merker nå på den andre siden at det absolutt var verdt å stå i det. Men det tok tid før jeg var helt inne i gjengen på laget, for vi fikk ikke gjort mye annet enn å spille fotball.

Feiret med kompisene

Etter hvert har livet blitt lettere. Det skyldes blant annet vennskapet til de jevnaldrende fotballtalentene Oscar Bobb (Manchester City) og Leo Fuhr Hjelde (Leeds United).

De bor nærme hverandre, spiller på aldersbestemte landslag sammen og har utviklet svært tette bånd.

– De er superviktige for meg. De er blant de beste vennene jeg har nå, sier Hansen-Aarøen.

Trioen var senest samlet søndag kveld, like etter Manchester United-debuten hans.

– Det var masse klemmer, de sa at det var sykt og gratulerte meg og sånt, sier han.

– Hva er planen din for sesongen?

– Å gjøre det så bra som mulig, kose meg med fotballen, forhåpentligvis få flere sjanser og ta de best mulig.

– Kommer den offisielle debuten denne sesongen?

– Ja, det håper jeg på, sier Isak Hansen-Aarøen.