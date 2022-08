Derfor er Taiwan så viktig for USA

Den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi er ventet å besøke Taiwan tirsdag, til tross for kraftige advarsler fra Kina.

Pelosi er speaker i Representantenes hus i USA, og vil dermed være den mest høytstående amerikanske politikeren som besøker øya siden 1997.

Ifølge kinesiske, statskontrollerte medier, sa Kinas president Xi Jinping at dette er å «leke med ilden» da han snakket med USAs president Joe Biden i forrige uke.



– Dette er en viktig reise for Speakeren å dra på og vi skal gjøre alt vi kan for å støtte henne. Vi som nasjon bør ikke bli skremt av retorikken, sier talsperson John Kirby i Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd til CNN mandag.



Militærstrategisk viktig

Kinas interesse for Taiwan er velkjent, men hvorfor er «Den store øya», som «Taiwan» betyr så interessant for USA?

– Det er kanskje riktigere å tenke på det som at det er viktig for USA å hindre at Kina får kontroll over Taiwan. USA har ikke så stor strategisk interesse for Taiwan selv, men for å hindre kineserne i å kontrollere Taiwan, sier professor Øystein Tunsjø ved Forsvarets høgskole.

Årsaken er Taiwans geografiske plassering, utenfor Kina, med Taiwanstredet mellom dem.

– Knyttet til det er det en del militærstrategiske vurderinger, forklarer Tunsjø.

Under andre verdenskrig erfarte USA ifølge Tunsjø hvor effektivt det var for Kina å operere militært ut fra Taiwan, som ligger nord for Filippinene og sør for Japan.

USA opererer ifølge Tunsjø ikke militært ut fra Taiwan.

– Men de opererer militært ut fra en rekke øyer i Japan og andre baser i regionen. Det gir USA veldig god kontroll på kinesiske militære operasjoner. Hver gang Kina krysser den første øygruppen, registrerer man dette med sonarer og annen overvåkning.

Og Kina har altså heller ikke denne tilgangen.

Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: IFS/Forsvaret

– Det stenger Kina litt inne militærstrategisk. Og det er vanskelig å invadere Taiwan. Hvis Kina får Taiwan, får de mye større rekkevidde med flyene og kan presse seg igjennom med ubåtene sine. I det øyeblikket Kina befester seg militært over Taiwan, blir det veldig vanskelig for USA å følge dem, konstaterer Tunsjø.

Dette gjør Taiwan til en kasteball mellom Kina og USA. Rett nok en stor kasteball: Landet har 23 millioner innbyggere og er ifølge Store Norske Leksikon verdens 16. største nasjon målt i bruttonasjonalprodukt.

– Sterkere ønske

Kina mener at Taiwan tilhører dem, men øya har vært løsrevet fra Kina siden 1949. I en tale i mai 2021 sa Kinas president Xi Jinping at «å realisere Kinas fullstendige gjenforening er et historisk oppdrag».

– For Kina handler det om mye mer, om suverenitet, historie og nasjonalisme. Kina har et sterkt ønske om å gjenerobre Taiwan, og det ønsket er nok større enn USAs ønske om å forsvare Taiwan, mener Tunsjø.

PÅ ASIATUR: Nancy Pelosi møtte mandag Singapores statsminister Lee Hsien Loong i Singapore. Foto: Mohd Fyrol/ NTB via AP

Uttalelsen vakte oppsikt og Det hvite hus forsøkte å trekke uttalelsen tilbake, men det lot seg ikke gjøre.

– Det er ikke første gang han har sagt det. Det er klart at det ligger noe der, men Biden er blitt så rotete at han kan forsnakke seg ganske ofte, kommenterer Tunsjø.

Han tror at Kina vil avvente situasjonen og utvise tålmodighet, med mindre stormakten blir presset opp i et hjørne.

– Det ideelle for dem er å erobre Taiwan uten bruk av militær makt.

Han tror derfor at Kina vil vente til landets militære makt er blitt så massiv at USA enten ikke tør å intervenere eller ikke er i stand til å intervenere.