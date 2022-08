Tsjekkisk elvepadler funnet omkommet

En tsjekkisk elvepadler er funnet omkommet syv kilometer nedenfor Ridderspranget i Sjoa, melder politiet i Innlandet mandag, klokka 18.48.



– Den savnede ble funnet av redningsmannskaper og heist ut av elva med redningshelikopter, skriver politiet på Twitter.

Personen ble meldt savnet tidligere samme dag.



– Han er sett bevisstløs i Sjoa, sa operasjonsleder Kristian Bjønnes i Innlandet politidistrikt til TV 2 klokka 18.08.

Han var i følge med sju andre padlere fra Tsjekkia. Både redningshelikopter og frivillige ble kalt inn for å bistå i søket.

Padlerne var i Sjoa i privat regi, mener Ole Magnus Aamodt hos Explore Sjoa.

Politiet melder via Twitter at det er mye vann og strøm i Sjoa, men Aamodt sier at vannstanden faktisk er lav.

– Det er veldig lite vann nå, men det er veldig smalt og bratt der, så det er riktig å si at det er mye strøm der, sier Aamodt til TV 2.

Ridderspranget er dessuten en krevende del av elva.

– Sjoa deles opp i mange seksjoner, fra nybegynnernivå til mer avansert, og Ridderspranget er blant de mest krevende delene, sier Aamodt.