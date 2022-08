Kilder til TV 2: Eriksen nær Molde-overgang

Overgangssagaen rundt HamKams Kristian Eriksen ser ut til å være over: Etter det TV 2 erfarer er Molde og HamKam så godt som enige om betingelsene i en overgang for 27-åringen.

Etter først å ha fått avslutt bud på henholdsvis 10 og 12 millioner kroner, skal Molde mandag ha kommet med et tredje bud: Det skal ha en totalramme på rundt 15 millioner kroner.

HamKam er i ferd med å akseptere budet, får TV 2 opplyst.

Slik TV 2 forstår det gjenstår detaljer og blant annet en medisinsk test før overgangen går i boks.

– En fantastisk overgang for alle som elsker norsk fotball. Er det stiv pris for en 27-åring som aldri har vært i nærheten av landslaget? Definitivt. Men tenk for en inspirasjon for andre spillere som gjør alt riktig men som ikke har fått sitt gjennombrudd ennå, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

– Det blir utrolig spennende å se hvordan HamKam forvalter disse pengene, fortsetter han.

- Ellevill dag

Som TV 2 skrev tidligere mandag, var Bodø/Glimt med i kampen om Eriksens signatur helt på tampen. Nå tyder altså alt på at Molde har stukket avgårde med signaturen til Eliteseriens mest attraktive nordmann.

Kilder TV 2 har snakket med, beskriver mandag som en ellevill dag i norsk målestokk. «Gigantene», i norsk målestokk, Molde og Bodø/Glimt skal ha kjempet en innbitt kamp om å sikre seg Kristian Eriksen helt til siste slutt.

Europa-tidsfrist

På grunn av fristen med å melde på spillere til Europa-kampene klubbene skal ut i denne uka, var begge klubber avhengig av en rask avgjørelse for å få Eriksen spilleklar.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag. HamKams daglige leder Bent Svele ønsker ikke å kommentere saken.