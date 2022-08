Endrer sangtekst etter massiv kritikk

I slutten av juli slapp Beyoncé (40) sitt syvende solo-album «Renaissance». Albumet har blitt tatt godt imot, og mange spår at det vil toppe hitlistene fremover.

Men det er ikke alle som er like begeistret for én av låtene på det nye albumet.

Låten «Heated», som blant annet er skrevet av Drake, har fått mye kritikk for bruken av ett bestemt ord.

Flere reagerer nemlig på at låten inneholder et diskriminerende utsagn mot personer med funksjonsnedsettelse.

– Forferdelig uttrykk

Låten inneholder teksten: «Spazzin’ on that ass, spaz on that ass», og det er ordet «spaz» som har fått flere til å reagere.

Ordte brukes nemlig ofte nedsettende mot personer med spastisk cerebral parese, den vanligste typen cerebral parese.

Warren Kirwan, mediesjef ved organisasjonen for funksjonsnedsettelse «Scope», beskrev sangerens bruk av uttrykket som «forferdelig».

Hannah Diviney, som kjemper for folk med funksjonsnedsettelse sine rettigheter, uttalte at sangerens status som en av de mest kjente musikerne i verden ikke kan unnskylde hennes bruk av det støtende ordet.

Endrer etter kritikken

I en uttalelse til Insider bekrefter Beyoncé at hun vil endre teksten etter kritikken.

– Ordet, som ikke var brukt med vilje for å såre noen, vil bli erstattet, står det i uttalelsen.

Tidligere i sommer valgte Lizzo (34) å fjerne hennes bruk av det samme utsagnet i låten sin «Grrrls». Hun uttalte da at hun aldri mente å såre noen og erkjente at ordet var «skadelig».

– Jeg vil aldri fremme nedsettende språk, uttalte hun da.

På tide å lære seg

Det er flere som derfor reagerer på hvordan Beyoncé kunne bruke det samme ordet, etter at Lizzo fikk den massive kritikken for bare noen måneder siden.

– At dette skjer rett etter Lizzo fikk kritikk for det samme, skjønner jeg ikke. Hvordan klarte ingen i teamet hennes å fange det opp før låten ble sluppet?, skriver en bruker på Twitter.

Blir tatt i forsvar

Det er ikke alle som er enig i at Beyoncé skal fjerne utsagnet. På Twitter er det flere som påpeker at ordet har en dobbel betydning.

Blant enkelte i USA brukes ordet i betydningen å «være gæren» eller «å slåss», noe som fører til forvirring om den negative bruken av ordet.

– Dette er et ord som brukes av folk i USA som snakker AAVE. Hvordan skal alle vite at dette er et nedsettende ord? Vi bruker det jo som et ord i språket vårt om noe helt annet, skriver en Twitter-bruker.