Ble tatt med frokostburger i tollen – måtte ut med 18.000 kroner

Etter å ha reist fra Bali, i Indonesia, til Australia måtte en passasjer betale en heftig sum etter å ha medbragt to frokostburgere fra McDonalds.

Passasjeren ble servert en bot på 2.664 australske dollar, noe som tilsvarer nær 18.000 kroner, etter at to uerklærte egg- og biffpølse McMuffins og en skinkecroissant ble funnet i bagasjen til vedkommende ved ankomst til Darwin flyplass forrige uke, skriver CNN.

Strengere tiltak

Hendelsen skjedde dager etter at australske myndigheter satt inn nye, strenge biosikkerhetstiltak for reisende fra Indonesia, som følge av at et utbrudd av munn- og klovsyke (MKD) i Indonesia spredte seg til Bali, et populært reisemål for australske turister.

Ifølge FHI er munn- og klovsyke en sykdom som rammer dyr. Selv om svært få dyr dør av sykdommen er den svært smittsomt, og kan føre til store produksjonstap for bønder og landbruk.

Ifølge australske myndigheter kan sykdommen også bæres i kjøtt og meieriprodukter, så vel som på klær, fottøy eller til og med bagasjen til mennesker som har kommet i kontakt med infiserte dyr.

– Det dyreste måltidet

Australias departement for landbruk, fiskeri og skogbruk sa at en «serie av uerklærte risikoprodukter», inkludert fastfood-varene, ble oppdaget i passasjerens ryggsekk av tollhunden Zinta.

– Dette vil være det dyreste McDonalds-måltidet denne passasjeren noensinne har hatt, sa Murray Watt, minister for landbruk, fiskeri og skogbruk, i en uttalelse:

– Denne boten er det dobbelte av prisen for en flybillett til Bali, men jeg har ingen sympati for folk som velger å ikke adlyde Australias strenge biosikkerhetstiltak, og dette viser at du vil bli tatt.