India: Mann døde med apekopper

En 22 år gammel mann som døde i India nylig, testet positivt for apekopper, opplyser indiske myndigheter.

Mannen hadde nylig vendt tilbake fra De forente arabiske emirater og døde 30. juli, opplyser helsedepartementet i den indiske delstaten Kerala mandag.

Det er det første mulige apekopper-dødsfallet som er rapportert i Asia. Dødsfallet er det fjerde som knyttes til apekopper-viruset utenfor Afrika.

I helgen ble det kjent at to personer døde i Spania etter å ha blitt smittet av apekopper.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte apekopper for en global helsetrussel i juli. Hittil har over 19.000 mennesker fått påvist smitte i 75 ulike land.