Heidi Løke tilbake i Larvik

Etter elleve år er Heidi Løke (39) klar for gamleklubben Larvik.

I mai kunne TV 2 erfare at strekspilleren ønsket seg vekk fra Vipers Kristiansand. Det ble begrunnet med at det ble for langt å pendle fra Sandefjord, hvor Løke bor, til Kristiansand.

Nå har 39 åringen signert en treårskontrakt med Larvik.

– Jeg hadde et år igjen med Vipers, men de har vært veldig forståelsesfulle når det gjelder min familiesituasjon med en nyfødt og har latt meg gå, sier Heidi Løke til TV 2.

– Jeg er takknemlig for det.

TREDJE OPPHOLD: Strekspilleren har vært i Larvik to ganger tidligere, her avbildet under sitt forrige opphold. Foto: Teigen, Trond Reidar

Løke har vært i Larvik to ganger tidligere, der hun blant annet var med på å vinne Champions League med klubben i 2011.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake i Larvik for tredje gang. Det siste jeg gjorde her sist var å vinne Champions League. Det er gode minner.

Forlot klubben i 2018

I 2018 signerte hun en toårskontrakt med Larvik, men grunnet klubbens økonomiske situasjon på det tidspunktet signerte hun med Vipers.

Løke forteller at det er spennende å være en del av en klubb som er under oppbygging.

– Jeg har veldig stor tro på at klubben kan bygges opp igjen.

– Nå har de Amanda (Kurtovic) inne og gode trene i Eirik og Ketil, så dette blir bra, sier hun videre.

Første trening siden fødsel

I oktober 2021 delte Løke at hun ventet sitt tredje barn med kjæresten Stian Bodin Sundal (29).

Siste kampen Løke spilte var Champions League-finalen med Vipers 30. Mai 2021.

Tirsdag venter første trening med Larvik.

– Det er tungt å starte opp igjen etter fødsel fordi kroppen har fått kjørt seg ganske hardt, men jeg føler jeg er på rett vei.

– Jeg kommer nok til å være litt mørbanka, ler hun.

