Ayman al-Zhawahri drept: – Kortsiktig effekt

Natt til tirsdag bekreftet USAs president Joe Biden at Osama bin Ladens arvtaker, Ayman al-Zhawahri, ble drept i et planlagt droneangrep i Afghanistan.

Den mangeårige lederen av al-Qaida skal ha vært hjernen bak angrepene 11. september i 2001, der om lag 3.000 mennesker mistet livet.

Professor i midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo (UiO) Brynjar Lia mener dødsfallet er av betydning av flere grunner.

– Han har både som symbol og strateg vært viktig for al-Qaida sitt nettverk siden 90-tallet, sier Lia til TV 2.

Professoren har over flere år forsket på militante islamistiske grupper.

Storhetstid

Etter at bin Laden ble drept av amerikanske spesialstyrker i mai 2011, tok Ayman al-Zhawahri over som leder.

Han skal ifølge professoren ikke ha vært av stor praktisk betydning for nåtidens slagkraft for al-Qaida.

EKSPERT: Professor Brynjar Lia har i lang tid studert og forsket på militante islamistiske grupper. Han kjenner derfor godt til den drepte terroristens historiske bakgrunn. Foto: Berit Roald / NTB

– Det har å gjøre med at dette har blitt et desentralisert nettverk der regionale organisasjoner til al-Qaida har størst betydning, sier Lia.

Dersom man derimot ser om lag 20 år tilbake i tid var det annerledes.

– Han ble gjerne sett på som mer strategisk tenkende enn hva bin Laden var. Samtidig var al-Zhawahri langt mindre karismatisk, og hadde nok ikke den populariteten som sin tidligere ledere hadde, sier professoren.

TERRORNETTVERKET: På bildet ser du den tidligere lederen i al-Qaida Osama bin Laden. sammen med sin nå avdøde arvtaker Ayman al-Zhawahri. Foto: Mazhar Ali Khan / AP

Forsøkte å gjemme seg

Al-Qaida-lederen har vært jaktet på i en årrekke. Tdligere i år skal amerikansk etterretning ha oppdaget at al-Zhawahri, sammen med kone og barn, befant seg i en bolig i Afghanistans hovedstad Kabul.

Til tross for at han aldri forlot huset, var han regelmessig å se ute på balkongen, ifølge en amerikansk regjeringskilde.

De siste ukene har derfor den amerikanske presidenten, i samråd med rådgivere og ministre, forsøkt å sy sammen en plan for å likvidere al-Zhawahri. Etter at planen var klar godkjente Biden et presisjonsangrep mot terrorlederen. Betingelsen var at man minimerte risikoen for sivile tap.

Ved morgengry søndag ble al-Zawahiri drept på den samme balkongen som han var observert på måneder i forveien. Familien, som var i samme hus, ble ikke drept i droneangrepet.

Hele operasjonen skal ha blitt gjennomført uten at en eneste amerikaner satte foten i Afghanistan.

Styrket nettverket

Tidlig på 2010-tallet vokste den islamske staten (IS) frem. Det førte det internasjonale terrornettverket al-Qaida delvis i skyggen.

FLERE STYRKER: Den tidligere al-Qaida lederen har blant annet vært med på å styrke flere deler av terrornettverket. Foto: Mazhar Ali Khan

IS styrte over store territorier både i Syria og Irak. Til sammenligning ble al-Qaida som global bevegelse på denne måten marginalisert.

– Likevel har al-Qaida og al-Zhawahri evnet å holde på lojaliteten til de regionale avdelingene, samt noen regioner. Under terrornettverkets fane ble den såkalt jihadist bevegelsen sterkere, sier Lia.

Han peker spesielt på vestlige områder i Afrika.

I tillegg ble det under al-Zhawahris ledelse etablert flere nye lokale avdelinger. Både i Israel og i det indiske subkontinent.

– Den regionaliseringen og befestelsen av dette som allianse av regionale grupper har forsåvidt blitt styrket under ham.

– Større operasjonsfrihet

FNs rapporter om situasjonen i Afghanistan viser gjentatte ganger at flere al-Qaida ledere og andre grupper har mer nærvær enn tidligere.

– Jeg tror nok at al-Qaida og andre regionale grupper i Sentral-Asia, både Pakistan og sentral asiatiske republikker, har noe større operasjonsfrihet i Afghanistan nå enn før, sier Lia til TV 2.

Likevel har han vondt for å tro at Taliban gir fritt spillerom, og heller forsøker å holde dette på et så lavt nivå som overhode mulig.

– Da kan de hvert fall offisielt hevde at de forholder seg til Doha-avtalen, sier han og legger til:

– Den dreier seg blant annet om at Afghanistan ikke skal være et fristed for terrorisme.

Varierende helhetsbildet

Det planlagte droneangrepet forstås av flere som en betydelig politisk seiere for president Biden.

Dette skjer elleve måneder etter den kaotiske tilbaketrekningen fra Kabul, og i forkant av et avgjørende mellomvalg.

Professoren fra UiO er ikke sikker på om han deler den oppfatningen.

TALER: Den amerikanske presidenten Joe Biden taler fra Det Hvite Hus natt til tirsdag. Han bekrefter blant annet å ha godkjent angrepet på Ayman al-Zhawahri. Foto: Jim Watson / AP

– Det er nok en tvetydighet her. For det første så har jo dette vist at al-Qaida sin toppledelse hadde tilholdssted i Kabul. Jeg tror kritikerne av Biden-administrasjonen vil bruke dette som eksempel på at uttrekningen fra Afghanistan ikke var så vellykket, sier han.

Likevel understreker han verdien av å ta ut og drepe ledere fra terrornettverkene.

– Det har hvert fall en kortsiktig effekt, som gjør at disse organisasjonene må bruke mye tid på å sørge for og beskytte lederne sine.

På denne måten kan Biden administrasjonen peke på at de evner å drive effektiv kontraterrorpolitikk på tross av at de ikke lengere har militært nærvær i Afghanistan.

Usikker fremtid for al-Qaida

Al-Zawahri var utdannet lege og kirurg. Siden 2001 har han vært etterlyst, og USA utlovte en belønning på 25 millioner dollar for opplysninger som kunne føre til at han ble tatt til fange eller drept.

Han ble født i Kairo i 1951, var sønn av en farmasiprofessor og sønnesønn av en imam ved den kjente Al-Azhar-moskeen. På 1980-tallet møtte han Osama bin Laden i Afghanistan.

Det er usikkert hva likvideringen betyr for al-Qaida, og mye avhenger av hvem som overtar som leder. Etter tiår med likvideringer og angrep på organisasjonens medlemmer er det trolig ganske få kandidater igjen til lederjobben. Med ledervakuum, interne stridigheter og konflikt med andre islamistiske grupper, tyder mye på at al-Qaida går en trøble tid i møte.