Legende-kobling for United-Isak (17): – Ikke en A4-type

TV 2-ekspert Morten Langli har lagt ut bilder av Hansen-Aarøen og den tsjekkiske fotballegenden Pavel Nedved på Twitter.

– Litt Pavel i Isak? Har noe å strekke seg etter da, skriver Langli.

Likheten godkjennes av noen av det norske stortalentets nærmeste støttespillere.

– Jeg skjønner hva han mener! Det er ikke en dårlig sammenligning. Nedved var jo en voldsomt god fotballspiller også. Og Isak ligner, han gjør jo det, sier pappa Sverre Aarøen til TV 2.

LIGNER DE?: Pavel Nedved vant Ballon d'Or og herjet for Juventus på starten av 2000-tallet. Foto: ALBERTO RAMELLA

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud var i Manchester og besøkte Hansen-Aarøen på våren. Han går også god for koblingen.

– Jeg hilste på ham da, og jeg skjønner sammenligningen, sier Smerud til TV 2.

– En fritenker

Søndag kom tromsøgutten inn til sin uoffisielle Manchester United-debut i det 83. minutt av treningskampen mot Rayo Vallecano på Old Trafford.

Norske fotballfans kan ha mye gøy i vente fra den 2004-fødte offensive midtbanespilleren – både på og utenfor banen.

– Ut fra de gangene jeg har møtt ham, er han en personlighet. Han er en fritenker, har jeg forstått på folk rundt ham. En spennende type, og ikke en A4-type. Det kan det være noe veldig positivt ved, sier Smerud.

De mange tatoveringene hans både på armer og hals har allerede fanget oppmerksomheten til britiske tabloidaviser.

Pappa Sverre Aarøen sier det er opp til sønnen å forklare meningen bak blekket. Han snakker derimot villig om ungguttens vei til Old Trafford.

– Jeg er først og fremst imponert over Isak. Han har stått på gjennom corona og alt som har vært. Det har vært spesielle år, men han har trent og gjort jobben. Det er veldig fortjent. Jeg er stolt av ham, sier han.

– Hva har vært nøkkelen?

– Trene, spise, sove, gjøre jobben som skal til. Så enkelt og så vanskelig. Og så har han gode venner der nede, sier Aarøen.

Han sikter til de jevnaldrende fotballkompisene Oscar Bobb (Manchester City) og Leo Fuhr Hjelde (Leeds United), som bor nærme og har kunnet støtte hverandre gjennom de siste årene.

– Det gjør det hele lettere når de trives utenfor banen også, sier United-spillerens far.

Følelsesladd foran TV-en

Han satt i Tromsø og så søndagens kamp sammen med Isaks lillebror Sigve. Og innrømmer at det ble følelsesladd da innhoppet ble et faktum.

– Jeg kjente litt på den. Rett og slett. Det må være lov. Både det at det var United, og ja, herregud … Han har jobbet så hardt, så lenge, og får tilliten til å gå ut på Old Trafford. Det var imponerende, sier den mangeårige Manchester United-supporteren.

Ifølge Leif Gunnar Smerud hadde det kommet rapporter om at Hansen-Aarøen hadde imponert stort under sesongoppkjøringen med Manchester United, så han ble ikke sjokkert da han fikk noen minutter.

– Det er veldig gledelig, sier U21-landslagssjefen og understreker at det føyer seg i rekken av flere gledelige nyheter for unge norske spillere:

– Det er en del av en større tendens. Det var kult at Oscar Bobb fikk være med A-laget til Manchester City også. Det blåser en god vind for norske spillere.

Om Hansen-Aarøen som fotballspiller kommer Smerud med følgende beskrivelser:

– Han er en spiller som er best hvis han får stor frihet. Han er kreativ og har mange strenger å spille på i det offensive spillet. Et veldig godt blikk, god forståelse og gode ferdigheter teknisk. En kreatør.

MED DE STORE GUTTA: Isak Hansen-Aarøen, Eric Bailly og Raphaël Varane etter Manchester Uniteds treningskamp mot Rayo Vallecano. Foto: ED SYKES

EM-aktuell

Den kommende sesongen avsluttes med U21-EM for Norge i Georgia og Romania. Selv om det i all hovedsak er spillere født mellom 2000 og 2002 som har bidratt i kvalifiseringen, med unntak av Kristian Malt Arnstad (2003) på tampen, utelukker ikke Smerud at Hansen-Aarøen kan bli å se der.

– Det er prestasjoner som avgjør det. Døren er åpen for de som er gode nok. Konkurransen blir enorm og det er ingen gratisbilletter, sier han.

SJEF: Leif Gunnar Smerud er klar på at Hansen Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Isak Hansen-Aarøen har foreløpig ikke vært tilgjengelig for intervju om den uoffisielle Manchester United-debuten.

Han forlot Tromsø IL til fordel for gigantklubben i 2020, etter å ha fått debuten for barndomsklubben i Obosligaen.

Foreløpig har han representert Norge til og med G19-landslagsnivå.