Har snakket med sakkyndige – nekter fortsatt avhør

Det opplyser en av hans forsvarere, advokat Bernt Heiberg, til TV 2.

I hvilken grad Matapour har samarbeidet med de sakkyndige og hva som var tema for samtalene, er ukjent for TV 2.

– Det er i hvert fall dialog mellom partene, sier Heiberg.

Fortsatt ikke avhørt

Matapour er siktet for to drap og en rekke drapsforsøk med terrorhensikt etter at han skjøt vilt rundt seg ved flere utesteder i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni.

Selv om 43-åringen har sagt seg villig til å gjennomføre samtaler med de rettsoppnevnte sakkyndige som skal vurdere hans psykiske helse, har han helt siden angrepet nektet å la seg avhøre av politiet.

– Status der er den samme som tidligere, sier Heiberg.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med politiadvokat Christian Hatlo om denne saken mandag, uten å lyktes.

Flere hypoteser

Oppdraget til de sakkyndige er å få kartlagt Matapours sinnstilstand da han utførte angrepet.

PÅGREPET: Matapour ble pågrepet av politiet etter at forbipasserende først hadde fått kontroll over ham. Foto: Nathalie Andreassen Hamre

Politiet har sagt at de holder både psykisk sykdom, hatkriminalitet og terror som mulige hypoteser når det gjelder bakgrunnen for angrepet.

Oslo tingrett besluttet tidligere i juli at Matapour skulle tvangsinnlegges, men Matapour bestemte seg senere for å frivillig la seg undersøke.

To menn ble drept i skytingen og 21 personer ble skadd. Før helgen uttalte politiet at det totalt er 98 fornærmede i saken – et tall som trolig vil øke.